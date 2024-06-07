Неожиданный результат

Всеобщие выборы в Индии власти страны прозвали «самым масштабным и продолжительным голосованием в мировой истории». Несмотря на рекордную 50-градусную жару, явка была выше, чем на прошлых выборах в 2019 году, в выборах приняли участие 62% населения — свыше 642 млн человек.

Эксперты предрекали, что на них победит правящая партия «Бхаратия джаната парти» со своим бессменным лидером Нарендрой Моди. Они предсказывали, что правящий альянс получит от 359 до 371 места.

Проправительственный «Национальный демократический альянс», в который входит партия премьера, в итоге победил. Однако результаты были не такими впечатляющими. Альянс получил 298 мест, что на 27 кресел больше простого большинства. Партия Моди потеряла 62 места, и ее общее количество мандатов в парламенте сократилось до 240, что на 32 места меньше, чем необходимо для парламентского большинства.

Таким образом, новое правительство будет формировать «Национальный демократический альянс», в который помимо «Бхаратия джаната парти» также входят «Джаната дал» и «Телугу десам». Именно с ними теперь придется договариваться Моди.

Сопротивление альянсу Моди оказал оппозиционный блок I.N.D.I.A, который возглавляет старейшая партия «Индийский национальный конгресс». В 543-местной нижней палате парламента он получит свыше 230 мест.

Довольно сильный отпор от оппозиции альянс Нарендры Моди получил в штате Махараштра, где находится деловая столица страны — Мумбай, в Уттар-Прадеше, Харьяне и Раджастхане. Отыграв места у партии Моди, оппозиция тем самым вернула себе достойное место на индийской политической арене.

Уттар-Прадеш считается одним из оплотов индусских националистов, а успешное выступление оппозиции больно ударило по амбициям главного министра Йоги Адитьянатха, известного своими агрессивными высказываниями в адрес мусульман, составляющих около 20% населения штата.

Это первый раз, когда партия Моди не смогла добиться явного большинства самостоятельно.

Например, на прошлых выборах 2019 года «Бхаратия джаната парти» получила 303 места и тогда смогла в одиночку сформировать правительство.

Самый популярный человек в Индии

Несмотря на то, что партия власти лишилась статуса партии большинства, Моди остается самым популярным индийским политиком, сильно опережая лидера оппозиции из политической династии — Ганди Рахула Ганди. Премьер-министр активно демонстрирует свою уверенность. В интервью местному телеканалу он заявил, что «послан Богом с определенной целью — исполнять обязанности на посту премьера».

В своем выступлении после окончания голосования он заявил, что в результате правления правящего альянса «улучшилась жизнь бедных слоев населения», произошли «качественные изменения в жизни бедных, угнетенных и маргинализированных людей».

При этом оппозиционных политиков Моди называет «коррумпированными, кастовыми», которые пытаются сохранить старую династийную политику.

Накопились претензии

Третий срок правления станет для Моди самым сложным. Как считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона Национального исследовательского ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Евгения Зеегофер, у части населения накопился ряд вопросов к партии Моди.

«Некоторое разочарование связано с сохранением проблем в социально-экономической сфере, прежде всего с высоким уровнем безработицы и инфляцией. Часть избирателей обеспокоены усилением коммуналистской риторики и рядом соответствующих действий партии индусского большинства, направленной против религиозных меньшинств, прежде всего мусульман», — пояснила индолог.

По ее словам, среди основных претензий к партии власти также давление на политических оппонентов и СМИ. «Тем временем оппозиция смогла договориться о создании предвыборной коалиции. Президент партии Рахул Ганди создал имидж политика, который готов пожертвовать личными амбициями ради общих целей», — считает политолог.

Она добавила, что пока сложно делать выводы о том, продолжит ли в будущем свое взаимодействие довольно разношерстный оппозиционный альянс.

«В ходе предвыборной кампании было заметно, как непросто его участникам было координировать шаги и договариваться о распределении кандидатов в ряде округов. А пока Нарендра Моди, позиционирующий себя как человек из народа и его верный слуга, руководимый божественным провидением, в третий раз станет премьер-министром Индии», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что до сих пор это удавалось только Джавахарлалу Неру и Индире Ганди. Специалист подчеркнула, что устойчивость нового правительства будет во многом зависеть от того, сможет ли оно выполнить предвыборные обещания прежде всего в социально-экономической сфере.

«В том числе обеспечить желаемые темпы экономического роста и занятость граждан, одновременно поддержать социально уязвимые слои населения и способствовать либерализации экономики», — полагает специалист.

Аналитик задается вопросом: какие выводы сделает в итоге партия Моди в отношении того, целесообразно ли увеличивать ставку на идеологию индусскости.

«Открытым остается вопрос лидерства после Нарендры Моди, которому в следующем году исполняется 75 лет. Скорее всего он задержится на посту главы исполнительной власти до 2029 года. Что касается важности исхода выборов для внешних игроков, результаты голосования вряд ли существенно изменят позицию Индии и в отношении своих ключевых иностранных партнеров, и в отношении конкурентов», — подытожила индолог.