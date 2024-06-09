Нападавшим на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена оказался 39-летний гражданин Польши.

Как сообщает издание Ekstra Bladet, мужчина ударил главу датского правительства кулаком в плечо во время ее участия в предвыборном мероприятии Социал-демократической партии на площади Культорвет.

По данным следствия, на момент инцидента поляк находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Он не владеет датским языком. Суд арестовал нападавшего на 12 суток.

В офисе Фредериксен заявили, что премьер-министр шокирована произошедшим. Нападение осудили ряд европейских политиков, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.