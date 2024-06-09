В Иране пройдут новые выборы

После крушения 19 мая на северо-западе Ирана вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси, исполнять обязанности главы государства пришлось вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

В соответствии со ст. 131 Конституции государства, новые выборы президента должны были состояться в течение 50 дней. 3 июня завершилась регистрация кандидатов, выборы назначены на 28 июня.

В центре внимания находился бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, которого называют самым известным политиком, чье имя могло бы появиться в избирательном бюллетене.

Его выдвижение происходило вопреки давним предупреждениям верховного лидера Али Хаменеи, который давал понять: переизбрание Ахмадинежада «станет фактором поляризации иранского общества, может поставить под угрозу целостность и единство страны».

После подачи документов в избирательный штаб 63-летний Ахмадинежад выступил на краткой пресс-конференции, где выразил надежду на то, что «все проблемы страны можно решить при максимальном использовании национального потенциала», и в качестве одного из приоритетов назвал «комплексную борьбу с бедностью и повышение показателей благосостояния» народа.

Обширный список кандидатов

Президент в Иране исполняет скорее представительские функции и в чем-то подобен премьер-министру при сильной президентской власти. Главой страны является Высший руководитель Ирана, духовный лидер, аятолла Али Хаменеи.

Всего в избирательном штабе были зарегистрированы 80 кандидатов. После публикации окончательного списка участников президентской гонки им остается несколько недель на проведение избирательной кампании и агитацию электората.

Ахмадинежад регистрировался на президентских выборах в 2017 и 2021 годах, однако Совет стражей так и не допускал его до участия.

Махмуд Ахмадинежад родился в деревне Арадан провинции Семнан в октябре 1956 года. С отличием окончив Тегеранский университет науки и технологий по специальности транспортного инженера, он поступил в аспирантуру и впоследствии получил докторскую степень. Во время учебы он отправился добровольцем на ирано-иракскую войну в составе спецподразделения Революционной гвардии Ирана «Басидж».

В большую политику он пришел в конце 80-х. В 1993 году избран генерал-губернатором провинции Ардебиль.

В 2003 году он победил на выборах мэра Тегерана. Став градоначальником иранской столицы, Ахмадинежад быстро начал сворачивать либеральные реформы: закрыл кафе быстрого питания, предписал мужчинам на государственной службе носить рубашки с длинными рукавами и не брить бороды.

На президентских выборах 2005 год он победил во втором туре, набрав 61,75% голосов. Едва сев в президентское кресло, политик-популист спровоцировал международный скандал, заявив, что «сионистский режим должен быть стерт с лица Земли и с помощью божественной силы в скором времени мир будет жить без США и Израиля».

В феврале 2006 года президент Ирана заявил о том, что Тегеран приостанавливает добровольное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), возобновляя обогащение урана.

Иранская ядерная программа при нем развивалась стремительно. Через пару дней он сообщил, что его страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, а чуть позже заявил, что Иран входит в группу стран, которые обладают ядерными технологиями.

Летом 2008 года он рассказал, что в стране действуют уже 6 тысяч центрифуг по обогащению урана. А уже через год, набрав 63% голосов, он был переизбран на пост президента. В основном за него голосовали малообеспеченные люди, которым нравились жилищные программы Ахмадинежада.

За время пребывания на высшем посту он запомнился жесткой критикой Запада, учреждением репрессивного органа — полиции нравов и наращиванием темпов развития ядерной программы Ирана. Когда он находился у власти, против Тегерана были введены международные санкции Совбеза ООН, а также наиболее жесткие ограничения со стороны Вашингтона и Брюсселя.

В частности, в 2012 год у Евросоюз ввел эмбарго на поставки иранской нефти, что больно ударило по экономике страны.

По окончании второго президентского срока Ахмадинежад заявил об уходе из большой политики, однако после подавал документы для участия в очередных выборах президента — в 2017 и 2021 годах. Однако Совет стражей Конституции, как и в этот раз, отклонял его заявку.

Шесть лет назад Ахмадинежада задержали за поддержку антиправительственных протестов и «призывы к разжиганию беспорядков на демонстрациях».

В соответствии с национальным законодательством, у Ахмадинежада есть право выдвигаться в третий раз, поскольку он выдержал необходимую паузу. Однако и нынешняя попытка закончилась безуспешно.

Отбор завершен

Окончательный список кандидатов в президенты был сегодня оглашен.

Совет стражей Конституции Ирана завершил отбор кандидатов для участия в президентских выборах. Наблюдательный совет Ирана снова отказал бывшему президенту Махмуду Ахмадинежаду в участии в президентских выборах. Совет также отклонил кандидатуру бывшего спикера парламента и участника переговоров по ядерной программе Али Лариджани.

Отбор прошли председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности Саид Джалили, депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Кандидатов проверяли на их лояльность, а также оценивали их политические, моральные и религиозные взгляды.

Как известно, категорически против выдвижения Ахмадинежада выступал фактический лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который считал, что переизбрание экс-президента «может быть использовано внешними врагами» страны. К концу своего срока в 2013 году Ахмадинежад все чаще критиковал верховного лидера.

Когда Ахмадинежад баллотировался на второй президентский срок в 2009 году, в стране вспыхнули массовые акции протеста — демонстранты говорили о массовых фальсификациях, которые были подавлены, вслед за ними начались масштабные репрессии. Тогда иранские власти пошли на создание Независимой комиссии по оценке итогов президентских выборов.

В последнее время явка на выборах в Иране крайне низка — так иранцы демонстрируют свое отношение к властям. С одной стороны, Ахмадинежада могли бы допустить, чтобы добавить определенную интригу, конкуренцию и привлечь избирателей на участки, однако с другой — политик все же не пользуется широкой общественной поддержкой.

Даже несмотря на то, что политик стал более осторожен в своих высказываниях, этого не стало достаточно, чтобы его имя появилось в избирательных бюллетенях. Ни духовному лидеру страны, ни политической элите не нужен был непредсказуемый в своих поступках политик. Недопуск Ахмадинежада соответствует сложившейся практике исключения наиболее одиозных личностей из избирательного процесса.