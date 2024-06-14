К чему приведет уход Бени Ганца

Один из лидеров израильской оппозиции, в недавнем прошлом министр обороны страны и заместитель премьер-министра, центрист Бени Ганц заявил о выходе из правительства «народного единства».

По словам политика, премьер-министр Биньямин Нетаньяху «не представил план действий в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС» и именно он «мешает добиться настоящей победы».

Ганц был председателем правительства «народного единства», созданного вместе с израильским премьером после начала войны в секторе Газа. Его решение об отставке не стало неожиданностью — он грозился покинуть кабинет с середины мая, если до 8 июня Нетаньяху не предложит план действий в Газе по окончании войны.

Он требовал выполнить шесть «стратегических целей» военной операции, включая решения по освобождению заключенных, демилитаризации Газы и проработке «международного механизма гражданского управления».

Ответа на свой призыв он так и не получил. Однако 8 июня подать в отставку не смог — в тот день израильская армия провела операцию «Арнон» в лагере беженцев «Нусейрат» в секторе Газа по освобождению четырех заключенных, к которой готовилась несколько недель.

Этот рейд стал третьим за последние восемь месяцев. В результате на свободе оказались 41-летний Шломи Зив, 27-летий Андрей Козлов, имеющий наряду с израильским и российское гражданство, и 22-летний Альмог Меир Ян.

Итог операции приветствовали в США. Кстати, именно Лондон и Вашингтон предоставили Тель-Авиву необходимые разведданные. Президент США Джозеф Байден призвал работать до тех пор, пока домой не вернутся все заключенные и «не будет обеспечено прекращение огня».

В ХАМАС подчеркнули, что косвенное участие США в этой операции доказывает участие Вашингтона «в военных преступлениях, совершенных в секторе Газа».

В израильской армии пообещали продолжить операции «на всей территории Газы». В частности, военные не исключают новых рейдов по освобождению заключенных.

Операция «Арнон», впрочем, не погасила протесты в стране. Активисты устроили демонстрации, призывая власти заключить срочную сделку с ХАМАС и созвать внеочередные парламентские выборы. В некоторых крупных израильских городах акции протеста закончились столкновениями с полицией. Стражи порядка разгоняли манифестантов водометами.

Надоели пустые обещания

Объясняя свое решение покинуть правительство «народного единства», Бени Ганц заявил, что его партия вошла в коалицию «ради спасения страны», осознавая при этом, что это «было плохое правительство». По словам Ганца, израильтяне «заслуживают большего, чем пустые обещания».

Он призвал Нетаньяху осенью провести досрочные парламентские выборы, а также министра обороны Галанта «поступить правильно» и выйти из правительства. Ведь Галант также угрожал отставкой в случае, если правительство не обнародует план послевоенного устройства Газы, однако пока так и остался в своем кресле.

Союзник Нетаньяху по коалиции, крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир попросил премьера назначить его на место Ганца в военном кабинете. Еще один ультраправый политик, министр финансов Бецалель Смотрич назвал уход Бени Ганца «безответственным шагом».

Однако сам израильский премьер призвал Ганца остаться и «объединить усилия» в то время, когда «Израиль ведет экзистенциальную войну на нескольких фронтах». Чего добивался Ганц своей отставкой?

Находясь в правительстве Биньямина Нетаньяху, Бени Ганц стал терять популярность. Это показывали еженедельные опросы общественного мнения. Электорат не хочет видеть его в этом составе правительства.

Еще одна причина отставки политика — он скорее всего осознает неспособность правительства Нетаньяху завершить войну в Газе, поэтому стремится максимально дистанцироваться от этого.

Своим уходом Ганц стремится приблизить отставку Нетаньяху с поста премьер-министра. Премьер-министр вряд ли пойдет сейчас на досрочные выборы, однако с уходом Ганца давление на его правительство резко возрастет, хотя и не вызовет правительственный кризис.

У коалиции Нетаньяху, состоящей из правых, ультраправых и религиозных партий, сохраняется 64 кресла в 120-местном кнессете при необходимом 61 мандате, у оппозиционного «Государственного лагеря» — 8 мест. Так что едва ли власти согласятся на досрочные выборы. В свою очередь политическое противостояние в стране вернулось к довоенным временам, поскольку национальное единство, изначально царившее в первые дни войны в Газе, ушло в прошлое.

Тем не менее полностью исключать распад правительства не стоит. Он возможен при двух сценариях в случае возникновения внутрикоалиционных споров. Например, если будет заключена сделка с ХАМАС, то ультраправые во главе с министрами Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром покинут кабинет. Второй вариант — они могут разорвать союз с Нетаньяху в случае, если власти все же разрешат призывать в армию ультраортодоксов.

Тем временем Ганц сейчас может присоединиться к антиправительственному фронту и впоследствии стать потенциальным кандидатом на пост премьера.

Что касается Биньямина Нетаньяху, то сейчас он находится в самой тяжелой политической ситуации за всю карьеру и будет всячески стараться удержаться у власти. Несмотря на кризис в военном кабинете, политика израильских властей в Газе вряд ли изменится. Нетаньяху не будет менять ни тактику, ни подход, поскольку это будет означать его поражение.

«Нетаньяху готов временно прекратить огонь, но он не отказывается от уничтожения ХАМАС. По большому счету, любой сценарий, когда ХАМАС может объявить о своей победе в этой войне, будет для израильского премьера губительным», — подытожил востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском.