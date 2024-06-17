Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Telegraph заявил, что страны-участницы альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности из-за угроз со стороны России и Китая.

По словам Столтенберга, ведутся переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия.

«Конечно, цель НАТО – мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО – нет, более опасный мир», – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также сообщил, что Китай активно инвестирует в современные вооружения, включая свой ядерный арсенал, который, по его словам, к 2030 году может вырасти до 1000 боеголовок.

«Это означает, что в обозримом будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем альянс никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками - Китаем и Россией. Конечно, это будет иметь последствия», — сказал Столтенберг.

В мае 2024 года Россия провела совместные с Беларусью учения нестратегических ядерных сил. В июне состоялся второй этап этих учений. Министерство обороны России заявило, что во время учений отрабатывались совместные действия российских и белорусских вооруженных сил по применению нестратегического ядерного оружия.

После начала этих учений Министерство обороны Беларуси объявило о «внезапной проверке» носителей тактического ядерного оружия. В рамках проверки в боевую готовность были приведены дивизион ракетного комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

В октябре 2023 года Россия провела учения своих стратегических ядерных сил, в ходе которых отрабатывалась реакция на массированный ядерный удар.

В рамках учений были запущены межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» с космодрома Плесецк, баллистическая ракета «Синева» с атомного подводного крейсера «Тула» в Баренцевом море, а также крылатые ракеты воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95МС.