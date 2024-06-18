Венгрия больше не противится кандидатуре действующего голландского премьера Марка Рютте в качестве следующего генсека НАТО. Об этом сообщили во вторник нидерландские СМИ после встречи уходящего Рютте и его венгерского коллеги в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Ссылаясь на источники, голландские издания NOS и RTL сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал вновь требовать от Рютте извинений за то, что Орбан в прошлом месяце назвал «проблематичными» высказываниями о Венгрии.

Извинения были одним из двух условий, выдвинутых Венгрией для утверждения Рютте в качестве преемника Йенса Столтенберга на посту главы НАТО.

Второе условие - гарантия того, что Венгрии не придется финансировать Украину или отправлять туда военных. Оно было выполнено Столтенбергом на прошлой неделе.

В этом году Турция, США, Великобритания, Франция и Германия поддержали кандидатуру Рютте в качестве преемника Столтенберга, который покинет свой пост в октябре, на посту главы НАТО.

НАТО принимает решения на основе консенсуса, поэтому любой кандидат должен получить поддержку каждого из 32 союзников.

В марте президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы НАТО, утверждая, что восточноевропейские страны нуждаются в лучшем представительстве на руководящих постах в Евроатлантике.