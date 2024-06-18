Израильская армия и спецслужбы были детально осведомлены о плане ХАМАС по проведению военной операции в отношении Израиля и захвату пленных за несколько недель до нападения 7 октября. Об этом говорится в недавно всплывшем документе.

В сообщении израильского издания Kan News говорится, что документ, озаглавленный «Подробная подготовка рейда от начала до конца», был составлен подразделением израильской армии в Газе, распространен в узком кругу 19 сентября 2023 года и был известен высшим чинам разведки.

В документе подробно описывались намерения ХАМАС и серия учений, проводимых элитными подразделениями палестинской группы.

По словам Kan News, учения включали в себя имитацию налетов на военные посты и кибуцы, взятие в заложники солдат, а также способы содержания пленников после того, как они попадут в сектор Газа.

Сообщается, что в документе даже было указано количество лиц, «которое ХАМАС планировал захватить».

«Источники в органах безопасности сообщили Kan News, что документ был известен руководству разведки», — говорится в сообщении агентства.

Kan News добавляет, что сотрудники израильской разведки следили за учениями ХАМАС в Газе и документировали шаги, которые группировка планировала предпринять после захвата военных постов.

«Сотрудники израильской разведки, наблюдавшие за учениями, подробно описали в документе следующие шаги после прорыва в Израиль и захвата постов, определив, что инструкция заключается в передаче захваченных солдат командирам рот», — говорится в сообщении. «Ожидаемое число пленных, говорится в документе, составляет от 200 до 250 человек».

Считается, что основными причинами того, что предупреждения разведки не были приняты во внимание, стали ошибочные представления в израильских органах безопасности, а также возможная халатность высокопоставленных чиновников.

За два года до нападения ХАМАС Израиль построил новый, сложный барьер безопасности, который наряду с тем, что отдел разведки по Газе знал о планах палестинского движения, должен был сделать такое нападение маловероятным.

Барьер был прорван 7 октября, что стало, по словам газеты Jerusalem Post, свидетельством «значительного упущения в области разведки и безопасности».

Ожидается, что выводы по этому провалу будут представлены начальнику штаба израильской армии в ближайшие недели, так как общественность страны продолжает настаивать на том, чтобы узнать больше о провале военных во время операции ХАМАС.

В воскресенье Высокий суд Израиля издал временное постановление, предписывающее государственному контролеру Матаньяху Энглману приостановить свое расследование промахов израильской армии и службы безопасности «Шин-Бет» 7 октября.

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яир заявил, что перед 7 октября, возможно, имело место «предательство» и что его отца держали в неведении.