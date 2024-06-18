Мухаммад Бакир Калибаф

Мухаммад Бакир Калибаф — кандидат с умеренно-консервативными взглядами. Калибаф родился 23 августа 1961 года в районе Торкебе провинции Хорасан Резеви. Он является военным и политиком, близким к консервативному движению. За свою военную карьеру он командовал строительным штабом «Хатем аль-Анбия», военно-воздушными силами иранской Революционной гвардии и силами безопасности. Он также занимал различные руководящие должности, такие как мэр столичного муниципалитета Тегерана, глава Центра по борьбе с контрабандой и спикер Меджлиса 11-го созыва. В настоящее время он является спикером 12-й ассамблеи Совета исламской революции. Свою политическую и общественную деятельность Калибаф начал в 16 лет, посещая лекции мученика Камьяба, аятоллы Хаменеи, шейха Али Тегерани, мученика Хашеми Нежада и мученика Дейяламе в мечетях Мешхеда.

С началом ирано-иракской войны он отправился на фронт в возрасте 18 лет, а в 1982 году стал командиром 21-й бригады Имама Резы, после чего его повысили до командира 5-й дивизии Наср в Хорасане. После окончания войны он служил командиром 25-й дивизии в Кербеле, а в 1994 году стал командиром строительного штаба «Хатем аль-Анбия».

Калибаф имеет докторскую степень в области политической географии и защитил диссертацию в 2001 году по теме «Развитие местных институтов в Иране в современную эпоху». После чего работал в Тегеранском университете в качестве преподавателя политической географии и приглашенного преподавателя в Университете Тербиет-и-Мудеррис. Кроме того, он обучался пилотированию Airbus во Франции.

В 1997 году высший руководитель страны Али Хаменеи назначил его командующим военно-воздушными силами Революционной гвардии. В 2000 году он стал командующим силами безопасности, а в 2002 году Мохаммад Хатами назначил его главой Центра по борьбе с контрабандой. Калибаф был кандидатом президентских выборов 2005 года и занял на них четвертое место.

В сентябре 2005 года он был избран мэром Тегерана, а в 2008 году был признан восьмым лучшим мэром в мире по результатам народного голосования на сайте мировых муниципалитетов. На президентских выборах 2013 года Калибаф баллотировался под лозунгом «Гордый Иран» и занял второе место после бывшего президента Ирана Хасана Рухани. В сентябре 2013 года он был избран мэром Тегерана в третий раз большинством голосов городского совета Тегерана. Он также был кандидатом на президентских выборах 2017 года, но снял свою кандидатуру за неделю до выборов в пользу Ибрагима Раиси.

Мухаммад Бакир Калибаф — один из шести утвержденных кандидатов на четырнадцатых президентских выборах. Его отец — Хуссейн Калибаф — по происхождению курд, а мать — Хайрун Ниса Буджмехрани — персидского происхождения. У него также был брат — Хасан Калибаф Торгебаи, который погиб в ходе операции «Кербела-4» во время ирано-иракской войны. Сам Калибаф женился в 1982 году, когда ему был 21 год. Его жена — Захра Мошир — также родом из Торкебе, а их брак был заключен аятоллой Хомейни. От этого брака у них было трое детей.

Калибаф представляет собой практически готовый вариант кандидата благодаря своему положению в политическом истеблишменте, связям с Революционной гвардией и управленческому опыту. Он является одним из наиболее умеренных и прагматичных представителей консервативного лагеря и имеет опору как внутри политического строя, так и среди населения. В текущей конъюнктуре он признан наиболее подходящим и сильным кандидатом. Он немалоизвестен в политике и обладает независимым и оппортунистическим характером. У него есть потенциал занять свое место среди центров влияния.

По этой причине досье Калибафа изобилует внутренними конфликтами внутри консервативного крыла. Сам он определяет себя как неоконсерватора. Таким образом, высока вероятность того, что его лояльность к аятолле Хаменеи и его подход к процессу определения лидера революции могут быть восприняты скептически. Он уже трижды баллотировался на пост президента, дважды терпел поражение, а на последних выборах снял свою кандидатуру в пользу Раиси. Однако в обмен на эту поддержку его команда не была включена в новый кабинет министров. Его соперники, которые возражают даже против его председательства в парламенте, создадут еще больше проблем, если он займет президентский пост.

Саид Джалили

Саид Джалили — политик радикально консервативной направленности. Он занимает посты в Стратегическом совете по международным отношениям и Совете по установлению порядка, а также является представителем аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности. Ранее он выполнял обязанности генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности и возглавлял переговоры по ядерным вопросам между Ираном и Западом.

Саид Джалили родился 6 сентября 1965 года в Мешхеде (провинция Резеви-Хорасан). Его отец происходил из Бирдженда и работал директором в начальной школе Наваб Сафави в Мешхеде; а его мать из Ардебиля. После окончания школы в Мешхеде он продолжил образование и получил степени бакалавра, магистра и доктора в области исламских наук и политологии в Университете Имама Садика. Джалили свободно владеет английским и арабским языками.

В настоящее время он также преподает в университете Имама Садика. Саид Джалили находился на передовой в течение 8 лет ирано-иракской войны, служил наблюдателем в 21-й бригаде имама Резы и был ранен в начале 1986 года.

Он потерял правую ногу из-за отсутствия надлежащих условий в полевом госпитале в районе Шаламджа, а позже служил в подразделении материально-технического обеспечения бригады.

Джалили женился на докторе Фатеме Саджади в 1992 году. От этого брака у них есть сын по имени Саджад. Джалили считается одной из наиболее влиятельных фигур радикально консервативного лагеря. Особенно за последние три года он известен как человек, стоящий за кулисами политической сцены Ирана. Есть мнение, что его влиятельность в политической сфере проявляется через рекомендации и назначения на различные ключевые посты.

Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения во время второго президентского срока Сейеда Мухаммада Хатами. Кроме того, он был депутатом парламента, представляя избирательные округа Тебриз, Азершехр и Ускю в восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом созывах, а также занимал должность первого заместителя председателя меджлиса Исламского консультативного совета в десятом созыве.

Политик родился 29 сентября 1954 года в районе Махабад. После завершения обучения в области сельского хозяйства в техническом лицее и получения диплома агропромышленника он приступил к военной службе в иранском Заболе. Во время службы в армии его заинтересовала медицина. В 1973 году он получил диплом по естественным наукам и в 1976 году поступил на медицинский факультет в Тебризе.

Пезешкиан начал свою политическую карьеру в Исламской ассоциации Тебризского университета. В начале 1990-х годов он специализировался в общей хирургии, а затем в кардиохирургии. После работы главным врачом больницы в Тебризе министр здравоохранения Алириза Меренди назначил его руководителем Тебризского медицинского факультета. Во втором правительстве Мохаммада Хатами он был избран министром здравоохранения.

Во время этого периода он столкнулся с недоверием со стороны парламента седьмого созыва, однако в итоге смог получить его поддержку.

В 2007 году Пезешкиан участвовал в восьмых парламентских выборах и был избран депутатом от Тебриза, а в девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый сроки был членом комиссии по образованию и здравоохранению в качестве депутата от Тебриза и Ускю.

В десятый срок он был выдвинут фракцией «Надежда» на пост заместителя спикера Меджлиса и получил большинство голосов. 11 мая 2013 года, в день закрытия регистрации, Масуд Пезешкиан подал заявку на участие в президентских выборах в Иране, но впоследствии отозвал свою кандидатуру. Он также был кандидатом на тринадцатых президентских выборах, но его кандидатура не была одобрена Советом стражей конституции.

Алиреза Закани

Алиреза Закани родился 3 марта 1966 года на юге Тегерана. Его отец родом из города Рей. В период своего студенчества он активно протестовал против режима Пехлеви, участвуя в акциях протеста и поддерживая работу мечетей Лорзаде и Хемматабад. В 1967 году он присоединился к борьбе против режима Пехлеви и активно участвовал в массовых протестах. После победы революции он участвовал в ирано-иракской войне, где прошел добровольческую службу в течение 62 месяцев и был ранен в руки, ноги и шею.

В неформальных войнах он служил в бригадах «Мухаммада Расулуллаха» и «Сайида аш-Шухады», работал в штабах южного и западного фронтов, а также участвовал в операциях подразделений «Уничтожение» и «Информация и операции». Во время ирано-иракской войны Закани занимал должности заместителя начальника информационного подразделения, офицера по информации и операциям в бригаде Мухаммада Расулуллы и заместителя начальника этой бригады.

Алиреза Закани провел свои школьные годы в период победы революции 1979 года и ирано-иракской войны, получив диплом о среднем образовании в 1983 году. В 1989 году он поступил на медицинский факультет в Тегеране и летом 2000 года получил степень доктора общей хирургии. В 2004 году он прошел специализацию по ядерной медицине в Тегеранском университете и на данный момент является членом научного коллектива медицинского центра имени имама Хомейни при медицинском факультете Тегерана. Также он является членом совета директоров Иранского научного общества по ядерной медицине.

Алиреза Закани был членом комиссии по образованию и исследованиям в седьмом, восьмом и девятом парламентских созывах. В 2001 году он совместно с группой консерваторов основал «Движение прогрессистов исламской революции», где занимает должность генерального секретаря. Ранее он был членом Центрального совета Объединенного консервативного фронта, состоящего из 11 членов. В 2013 году Закани выдвигался в качестве кандидата на президентских выборах от Народного фронта за исламскую революцию. Алиреза Закани зарегистрировался как кандидат на предыдущих президентских выборах, ноза два дня до выборов отозвал свою кандидатуру в пользу Ибрагима Раиси.

Амир Хусейн Газизаде Хашеми

Амир Хуссейн Газизаде Хашеми родился в 1971 году в Феримане, провинция Реза-Хорасан, Иран. Газизаде Хашеми врач-лор и хирург. Ранее он занимал должность ректора Семнанского университета медицинских наук и был руководителем отдела здравоохранения и лечения Фонда ветеранов Хорасана.

Он занимал должность первого заместителя председателя меджлиса Ирана в ее одиннадцатом созыве. Его двоюродный брат, Сейед Хасан Газизаде Хашеми, занимал пост министра здравоохранения в правительстве Хасана Рухани. Его младший брат, Сейед Эхсан Газизаде Хашеми, был депутатом меджлиса в десятом и одиннадцатом созывах, представляя округа Фериман и Серхас провинции Реза-Хорасан. В правительстве Ибрагима Раиси он был назначен вице-президентом и президентом Фонда мучеников и ветеранов.

Газизаде Хашеми был членом парламента от округа Мешхед и Калат в течение восьмого, девятого и десятого созывов. В девятом и десятом созывах он занимал должность секретаря парламентского президиума. Он является членом Центрального совета Фронта Пайдари и был его пресс-секретарем в 2013 и 2014 годах.

Мустафа Пурмухаммади

Мустафа Пурмухаммади родился 9 марта 1960 года в Куме. Его отец, портной по профессии, родом из Рафсанджана, а мать — из Йезда. Начальное и среднее религиозное образование он получил в медресе Хакканийе в Куме, а высшее образование по фикху и усулю — в Мешхеде, Куме и Тегеране. В Кумской духовной семинарии он изучал исламское право и юриспруденцию на уровне, эквивалентном докторской степени. С 2000 года преподает политологию в Университете Имама Садика.

После победы Иранской революции, с 1979 по 1986 год, Пурмухаммади работал прокурором в провинциях Хузестан, Ормузган и Хорасан, а затем занимал должность заместителя министра разведки при президенте аятолле Хаменеи. В 1991 году он возглавил внешнюю разведку, а в 2002 году был назначен руководителем группы по общественно-политическим вопросам в офисе лидера революции. Он также занимал пост министра внутренних дел в правительстве Махмуда Ахмадинежада и министра юстиции в одиннадцатом правительстве Хасана Рухани.