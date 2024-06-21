БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Министр финансов Турции прогнозирует снижение инфляции
Глава Минфина Мехмет Шимшек прогнозирует, что инфляция в стране снизится до 10% в следующем году и до однозначных значений к 2026 году. Он также отметил контроль над бюджетным дефицитом и приоритетность партнерства с ЕС
Министр финансов Турции прогнозирует снижение инфляции
Мехмет Шимшек / Фото: АА / Others
21 июня 2024 г.

Инфляция в этом году может снизиться до уровня 30-40%. В следующем году она может снизиться до уровня около 10%, а через год – до однозначных значений. Об этом в ходе выступления на мероприятии в Лондоне, организованном аналитическим центром Chatham House, заявил министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек.

Шимшек подчеркнул, что Турция находится «на пороге устойчивого и сильного процесса дезинфляции». Он отметил, что бюджетный дефицит находится под контролем, а текущий дефицит счета в этом году ожидается на уровне 2-2,5% от ВВП, что значительно ниже прошлогоднего показателя в 6%.

Министр также заявил о растущем доверии рынков к экономической программе правительства. «Рынки начинают верить, что созданная нами программа позволит обуздать и снизить инфляцию», — сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Турция не вступает в БРИКС, Шимшек указал на приоритетность партнерства с Европейским Союзом для Турции. «ЕС остается нашим основным партнером с точки зрения торговли, инвестиций и туристических потоков, поэтому мы не можем разойтись [с ЕС]», — отметил министр.

В рамках своего визита в Лондон Шимшек проводит встречи с многочисленными инвесторами, организованные крупными инвестиционными банками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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