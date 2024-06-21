Инфляция в этом году может снизиться до уровня 30-40%. В следующем году она может снизиться до уровня около 10%, а через год – до однозначных значений. Об этом в ходе выступления на мероприятии в Лондоне, организованном аналитическим центром Chatham House, заявил министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек.

Шимшек подчеркнул, что Турция находится «на пороге устойчивого и сильного процесса дезинфляции». Он отметил, что бюджетный дефицит находится под контролем, а текущий дефицит счета в этом году ожидается на уровне 2-2,5% от ВВП, что значительно ниже прошлогоднего показателя в 6%.

Министр также заявил о растущем доверии рынков к экономической программе правительства. «Рынки начинают верить, что созданная нами программа позволит обуздать и снизить инфляцию», — сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Турция не вступает в БРИКС, Шимшек указал на приоритетность партнерства с Европейским Союзом для Турции. «ЕС остается нашим основным партнером с точки зрения торговли, инвестиций и туристических потоков, поэтому мы не можем разойтись [с ЕС]», — отметил министр.

В рамках своего визита в Лондон Шимшек проводит встречи с многочисленными инвесторами, организованные крупными инвестиционными банками.