В Анкаре состоялась церемония запуска суперкомпьютера ARF имени турецкого математика Джахита Арфа и дата-центра MODSIMMER TRUBA. На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, включая министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Каджира.

Каджир высоко оценил научные достижения Турции. «За последние 21 год мы увеличили количество научных публикаций с 9 тыс. до 49 тыс. Мы поднялись с 21-го на 14-е место среди стран с наибольшим количеством научных публикаций в мире», — заявил министр.

Суперкомпьютер ARF, разработанный в сотрудничестве с китайской компанией Lenovo, оснащен мощными 56 448 процессорными ядрами. Он занимает 313-е место по мощности среди суперкомпьютеров мира, обладая вычислительной мощностью, эквивалентной 35 000 ноутбуков.

ARF имеет более 500 серверов и способен выполнять тысячи операций в секунду. Он будет использоваться для исследований в области искусственного интеллекта, оборонной промышленности и других высокотехнологичных сферах.

Министр Каджир также обратил внимание на изменения в мировой экономике. «Когда мы смотрели на список самых ценных компаний мира 10-15 лет назад, мы в основном видели банковские и нефтяные компании. Сегодня крупнейшие компании мира — это технологические стартапы», — рассказал он.

Запуск ARF демонстрирует стремление Турции к технологическому прогрессу и укреплению своих позиций в сфере высоких технологий на мировой арене.