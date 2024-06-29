Пора уезжать

Западные страны, а также государства Ближнего Востока выпустили заявления, в которых призывают своих граждан воздерживаться от поездок в Ливан, а тем, кто там находится, поскорее оттуда уехать.

Мировые СМИ пестрят кадрами переполненного аэропорта Бейрута, толпы людей ежедневно штурмуют международные рейсы, опасаясь войны, которую может навязать Тель-Авив. Спустя 16 лет Ливан вновь находится на грани вооруженного противостояния с Израилем.

Боестолкновения продолжаются ежедневно. Как пишут западные СМИ, регулярные обстрелы Израилем объектов «Хезболлы» с применением запрещенных международным правом снарядов с белым фосфором сделали 5-километровую зону вдоль границы с Ливаном непригодной для жизни. Не исключено, что Израиль хочет создать в соседней стране буферную зону.

Атаки Тель-Авива нанесли серьезный ущерб не только военным объектам «Хезболлы», но и гражданской инфраструктуре, включая жилые дома, некоторые населенные пункты и вовсе перестали существовать. Тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть приграничные территории.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призывает не превращать его страну в арену бесконечных войн. По его словам, необходимо принять соответствующие международные резолюции, чтобы «положить конец экспансионистским амбициям Израиля».

В Израиле заявляют, что якобы не хотят войны с «Хезболлой», однако при этом подчеркивают, что «готовы к любому развитию событий». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях посетил границу с Ливаном, где понаблюдал за учениями израильских военных, заявив, что в случае войны с шиитским движением его страна «одержит победу».

Со стороны израильских военных также звучат угрозы в адрес Бейрута. Так, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Тель-Авив «может вернуть Ливан в каменный век». Известно также, что высокопоставленные израильские военные уже утвердили план наступления на Ливан.

К этим планам Израиля в США относятся без энтузиазма. С одной стороны, администрация президента Джозефа Байдена неоднократно заявляла о своей полной и безоговорочной поддержке союзника, с другой, как заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, Вашингтон, возможно, будет не в состоянии оказать полномасштабную поддержку Тель-Авиву в случае эскалации с «Хезболлой», поскольку военные возможности шиитской группировки гораздо выше, чем у палестинского движения ХАМАС.

Помимо этого, в Вашингтоне опасаются более широкого конфликта с участием Тегерана и связанных с ним формирований.

Однако администрация Байдена все же вывела свой авианосец Dwight Eisenhower из Красного моря в Средиземное. Впрочем, чтобы избежать еще большей эскалации и успокоить ситуацию, представители американских властей заявили, что это «сделано в рамках ротации» и потом авианосец вернется из Средиземного моря в США.

Все ближе к войне

При этом лидер «Хезболлы» Хасан Насралла пообещал в случае войны с Израилем атаковать любую часть страны и цели в Средиземном море, отмечая, что в арсенале группировки есть новые образцы вооружений для более серьезных боестолкновений.

Сообщается, что в арсенале группировки более 150 тыс. ракет, включая баллистические ракеты из Ирана, которые могут достичь практически любой части Израиля, а также 100 тыс. хорошо подготовленных солдат. Однако это лишь ориентировочные цифры, официальных данных ни о численности группировки, ни о ее запасах и арсеналах нет.

Постепенно ситуация между Израилем и «Хезболлой» приближается к точке невозврата. Обе стороны делают громкие заявления и отступление будет означать политическое поражение.

Осложняет ситуацию и то, что в случае полномасштабного конфликта с «Хезболлой» Израиль будет наносить удары вглубь территории Ливана, учитывая, что шиитское движение представлено и в Бейруте, и в других регионах страны.

В таком случае речь пойдет об агрессии Тель-Авива против государства — члена Лиги арабских государств, поэтому арабские страны не смогут в такой ситуации сидеть отмалчиваться. А Иран не оставит без помощи своего главного и самого эффективного прокси в регионе в лице «Хезболлы».

Все зависит от Нетаньяху

По словам публициста, востоковеда, автора Telegram-канала «Восточные ворота» Андрея Онтикова, пока сложно сказать, как именно поведут себя региональные игроки в случае войны Тель-Авива с «Хезболлой».

— В случае самого пессимистичного сценария может обрушиться вся архитектура безопасности в регионе, поскольку к конфликту могут присоединиться и другие страны, тогда начнется война всех против всех. Однако все государства хотели бы избежать такого сценария, — пояснил он в разговоре с TRT на русском.

Политолог считает, что все зависит от того, насколько сильно будет загнан в угол премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

— Фактически все зависит от его решения. На него давят внутри страны — левые и ультраправые, извне — США и ЕС, а также Международный уголовный суд. Если он почувствует, что загнан в угол, то может перевернуть шахматную доску со всеми фигурами и начать войну, последствия которой будут непонятными для всего Ближнего Востока, — считает эксперт.