Балканские войны 1912-1913 годов, состоявшие из двух последовательных военных конфликтов, привели к значительным территориальным изменениям на карте Юго-Восточной Европы. В результате этих войн Османская империя утратила большую часть своих европейских владений, за исключением небольшой части Тракии и города Эдирне.

Значительно изменив расстановку сил на Балканском полуострове, конфликт способствовал усилению национальных государств региона и ослаблению влияния Османской империи в Европе.

Начало войны в октябре 1912 года сопровождалось быстрым вытеснением турок с большинства европейских территорий Османской империи.

Предпосылки

Османы, несмотря на сложную ситуацию, сохраняли свои позиции как относительно важного игрока в регионе. В этот период они активно работали над поддержанием стабильности в оставшихся владениях, что помогало предотвратить дальнейшие конфликты и способствовало мирному сосуществованию различных этно- и религиозных групп на их территории.

До начала Балканских войн, Младотурецкая революция 1908 года привела к власти в Стамбуле правительство, решительно настроенное на проведение реформ и модернизацию страны. Новое руководство стремилось к укреплению и развитию Османской империи. Они также работали над внедрением принципа централизованного управления, что должно было способствовать укреплению государственности. Эта воля к переменам демонстрировала готовность империи адаптироваться к новым реалиям времени и стремление к процветанию на благо всех граждан.

Одной из ключевых причин балканских войн были неудовлетворенные территориальные амбиции национальных государств, образовавшихся после упадка Османов. Сербия, Греция, Болгария и Черногория, обретя независимость, стремились расширить свои границы и влияние за счет друг друга, а также за счет османских владений, что вносило напряжение в регион.

Политика панславизма, осуществляемая Россией, и продолжающаяся конкуренция между Россией и Австро-Венгрией за влияние на Балканах также оказали большое влияние на начало войны. Берлинский конгресс 1878 года, который был призван урегулировать споры в регионе, на самом деле лишь обострил соперничество между национальными государствами Балканского полуострова.

Между балканскими государствами существовали различные споры, которые мешали им по-настоящему объединиться, несмотря на изначальный союз. Одним из таких споров был так называемый «церковный вопрос», который возник из-за принадлежности церквей и школ в Македонии после отделения Болгарской православной церкви от Греческой. Более того, Сербия претендовала на территории Македонии, которая оставалась под контролем Болгарии, в то время как Греция стремилась расширить свои владения на север Балкан.

Вторая Балканская

Причиной Второй Балканской войны стали территориальные амбиции Болгарии. На тот момент между балканскими государствами сохранялись взаимная враждебность и недоверие. Каждая сторона стремилась расширить свои владения и опасалась, что соперники получат слишком много бывших османских земель. Болгария, в частности, стремилась закрепить свои успехи и занять ключевые территории, что привело к новому конфликту.

Сербия выражала желание аннексировать значительную часть территории Албании, чтобы обеспечить себе выход к Адриатическому морю. Однако этот шаг вызвал противодействие со стороны Австро-Венгрии, Италии и самих албанцев. Сербия также потребовала большей части Македонии от Болгарии.

В начале июня 1913 года Сербия и Греция сформировали союз против Болгарии, что стало предпосылкой для вооруженного конфликта. Король Болгарии решился на военную акцию и вторгся в пределы своих бывших союзников.

Война началась ночью с 29 на 30 июня 1913 года, когда король Болгарии Фердинанд приказал своим войскам атаковать войска Сербии и Греции в регионе Македонии.

Однако болгары потерпели поражение. Это привело к потере еще больших ее территорий. Данный конфликт еще раз подчеркнул внутренние противоречия и амбиции балканских государств.

Скоротечная Вторая Балканская война завершилась подписанием Бухарестского договора 10 августа 1913 года между Болгарией, Сербией, Грецией и Черногорией. В соответствии с договором Болгария была вынуждена отступить и уступить территории Сербии и Греции. Османско-болгарский договор, подписанный позднее в Стамбуле 29 сентября 1913 года, закрепил окончательное урегулирование границ между Болгарией и Османской империей

Австро-Венгрия не вмешивалась в конфликт, хотя она категорически противилась идее создания сильной Сербии. Такая Сербия могла бы подстрекать восстания среди славянского населения империи, что, в конечном итоге, могло бы привести к распространению балканских конфликтов на территории самой империи. Австро-Венгрия была разочарована результатами обеих Балканских войн, осознавая потенциальные угрозы для себя.

Общеевропейский конфликт был неизбежен, поскольку Россия поддерживала Сербию и, таким образом, Германия и Австро-Венгрия оказались против Сербии, России, а также Франции и Великобритании.

На момент, когда кайзер Вильгельм II Германии и эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австрийского трона, продолжали работать над решением балканского вопроса, убийство Франца Фердинанда сербским националистом в Сараево 28 июня 1914 года положило конец всем переговорам. Этот инцидент стал катализатором, который втянул Европу, уже находившуюся в напряженной ситуации и с неразрешенными конфликтами между великими державами, в Первую мировую войну.

Балканские войны стали переломным моментом в истории Османской империи. В течение этих конфликтов тысячи мусульманского населения, проживавшего в Румелии (европейские земли османов) веками, столкнулись с насилием и потерями. Многие были жестоко убиты, а большинство вынуждены были покинуть свои дома и бежать в Анатолию в поисках убежища. Только в Эдирне погибли более 225,000 мусульман.

Хотя послевоенные соглашения подтвердили права мусульман, оставшихся в Румелии, давление на турок-мусульман продолжалось. Многие из них также вынуждены были эмигрировать.

Отголоски Балканских войн, характеризующиеся этническими конфликтами и чистками, продолжают звучать и в наши дни. Эти события только усилили этнические и национальные напряженности на Балканах и стали предпосылкой для последующих вооруженных конфликтов в регионе, включая геноцидальные преступления, совершенные в период Югославских войн 1990-х годов.