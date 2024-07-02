Первой остановкой турне генсека ООН Антониу Гутерриша стал Узбекистан. Вечером 30 июня самолет главы организации приземлился в аэропорту Ташкента, где его встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица страны. На переговорах с президентом Шавкатом Мирзиёевым стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, глобальной политики и регионального взаимодействия.

Затем 1 июля Гутерриш отправился в Бишкек. «Я приезжал сюда несколько раз и никогда не видел такого динамичного развития. Я говорил, что Кыргызстан — «спящая красавица», а сейчас верю, что ваша страна — «мчащийся скакун», — сказал генсек. Он позитивно оценил политику руководства Кыргызстана по решению приграничных споров с Таджикистаном и даже назвал государство «символом мира».

В Астане 4 июля генеральный секретарь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении Гутерриш напомнит участникам форума о необходимости подтвердить приверженность принципам многосторонности, основанным на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека.

По мнению президента общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиза Лепсибаева, визит Гутерриша не случайно совпал с проведением саммита ШОС. «Это важный саммит, на котором будут рассматриваться вопросы энергетической безопасности и инфраструктуры. Китай заинтересован в развитии своей программы «Один пояс — один путь». И здесь также необходимо понимать, что в ШОС входят как крупнейшие потребители ресурсов, так и поставщики. Китай испытывает потребность в бесперебойных поставках энергоресурсов. Вопросы безопасности несколько вторичные, но форум ШОС проходит на фоне прошедшего саммита мира в Швейцарии, поэтому и этот вопрос может быть поднят», — пояснил TRT на русском эксперт.

Турне генсека ООН вписывается в общий тренд борьбы Запада за страны Центральной Азии, вместе с тем отмечает в разговоре с TRT на русском старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Мы видим определенную активизацию ООН в отношении Центральной Азии. Учитывая, что ООН — структура, которая во многом находится под контролем западных стран, можно предположить, что подобная активность — это еще один инструмент по продвижению западной повестки, которая формируется за счет вкладов в том числе и РФ. Речь может идти об альтернативных или конкурирующих проектах, например, по использованию водных ресурсов. Это может быть попыткой со стороны западных государств несколько повысить значимость международных институтов в Центральной Азии для вытеснения РФ».

Вместе с тем политолог Марс Сариев убежден, что поездка Гутерриша связана с потенциальной угрозой региону со стороны Афганистана. По его словам, в странах ЦА может назревать очень опасная ситуация.

«Уверен, что в кулуарах были разговоры о строительстве в Афганистане канала Куш-Тепа, который отводит часть Амударьи, — говорит TRT на русском эксперт. — Они построили канал, из-за которого сток Амударьи уменьшается, что обязательно создаст проблему для Узбекистана и Туркменистана. Вопрос «водных войн» пока стоит достаточно остро. И Гутерриш приехал, чтобы прозондировать эту ситуацию и понять, можно ли предотвратить конфликт».