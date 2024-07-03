«Перезагрузка» в отношениях

Как только Дональд Трамп пришел к власти в 2017 году, он заявил, что у Израиля еще никогда не было такого друга в Белом доме. Через пару дней он подписал беспрецедентно жесткий закон, направленный на борьбу с антисемитизмом в университетах.

Во время его президентства в отношениях Вашингтона и Тель-Авива наступила «перезагрузка». На первой совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху оба политика выглядели очень довольными: Трамп много шутил, а Нетаньяху не скрывал своей радости от встречи, в то время как на переговорах с 44-м президентом США Бараком Обамой он выглядел недовольным и раздраженным.

45-й президент США, известный как опытный делец, готовый к хитроумным манипуляциям, громким заявлениям и провокациям на переговорах, в отношении Израиля всегда ведет себя однозначно и довольно последовательно.

В декабре 2017-го он признал Иерусалим столицей Израиля и приказал перенести туда американское посольство, против этого протестовали Турция и весь мусульманский мир, такие меры также решительно осудили и в Евросоюзе, и в ООН. Впрочем, на решимость американского лидера это никак не повлияло. И в марте 2019 года он пошел еще дальше, официально признав территорией Израиля оккупированные в 1967 году Голанские высоты.

Трамп также обещал быть строже с Ираном и впоследствии вывел США из ядерной сделки с Тегераном, в отличие от Обамы не критиковал политику строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Во многом позицию Трампа определяло то, что значимое место в его президентской администрации занимали его любимая дочь Иванка, принявшая иудаизм, и ее муж, выходец из ортодоксальной еврейской семьи Джаред Кушнер. Именно ему, как советнику по Ближнему Востоку, было поручено заниматься переговорами между Израилем и палестинцами.

На радость израильским властям

Израильские власти с энтузиазмом поддерживали все шаги Трампа: и премьер-министр Биньямин Нетаньху, и представители оппозиционных партий благодарили американского лидера и называли его другом евреев и их страны. После признания со стороны США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, был заложен город в честь Трампа — Рамат-Трамп («Высоты Трампа»).

До него такой чести удостаивался лишь один президент США — Гарри Труман, благодаря которому во многом и возникло государство Израиль.

О том, что, несмотря на недовольство поведением Нетаньяху, Трамп вновь сделает ставку на максимальную поддержку Израиля, стало понятно в ходе первого раунда предвыборных дебатов между 45-м и 46-м президентами США в Атланте. Так, Трамп заявил, что Джозеф Байден ведет себя как «плохой и слабый палестинец» в отношениях с Израилем, обвинив нынешнего лидера в недостаточной помощи Тель-Авиву. Бывший президент США также считает, что нужно позволить Израилю «довести дело до конца» в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

На вопрос, поддержит ли 45-й президент США создание палестинского государства, Трамп уклончиво ответил: «Поживем, увидим». Он также добавил, что, когда он был у власти, «Иран даже пикнуть не мог».

Обида на Нетаньяху

Казавшиеся столь безоблачными отношения между Трампом и Нетаньяху сильно испортились в 2021 году. 45-й президент заявил, что не разговаривал с израильским политиком с тех пор, как тот поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США.

«Пошел он на...», — нецензурно выругался Трамп. Он добавил, что очень ценит верность, а Нетаньяху совершил ужасную ошибку, поскольку для него 45-й президент США сделал больше, чем для любого другого человека. После начала войны Израиля в Газе Трамп также заявлял, что хочет отставки Нетаньяху и требовал прекращения помощи Палестине.

Как пишут американские СМИ, Трамп очень хочет, чтобы Нетаньяху ушел с поста к тому моменту, как он «может вступить в должность в 2025 году в случае победы на выборах». Также не исключается, что он может мстить Нетаньяху за то, что тот не поддержал идею 45-го президента о том, что результаты выборов, на которых победил Джозеф Байден, были в итоге сфальсифицированы. Обычно Трамп не прощает такие проступки.

В противовес демократам

Заместитель директора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева полагает, что в случае прихода Трампа к власти он будет занимать явно произраильскую позицию.

«Если Байден, зажатый левыми демократами, пытается призывать все стороны конфликта к взаимодействию и делает вид, что он оказывает давление на Израиль, то Трамп не будет ограничен в этом вопросе, поскольку республиканцы поддерживают Израиль и позиция 45-го президента в случае возвращения в Белый дом будет более произраильская и соответственно давить на Израиль, чтобы он договаривался, США будут в меньшей степени», — пояснила американист в беседе с TRT на русском.

По мнению политолога, семья — основной фактор, влияющий на Трампа.

«Но при этом он человек, который решает все сам. Он слушает, но в конце концов делает свой выбор. Но здесь не думаю, что ему что-то мешает следовать за своими родственниками. Не вижу, что его собственная позиция как-то отличается от позиции семьи», — подытожила эксперт.

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина в беседе с TRT на русском подчеркнула, что Трамп представляет Республиканскую партию, которая известна своей откровенно произраильской направленностью.

«На дебатах он сказал, что Израилю просто не нужно мешать довести дело до конца. Думаю, что здесь религия его дочери играет вторичную роль. То, что Иванка и Джаред Кушнер — иудеи, скорее может усиливать его личные связи с американскими евреями, нежели с израильскими. Это дополнительный фактор», — считает специалист.

По мнению аналитика, Трамп, скорее всего, не будет обижаться на Нетаньяху.

«Если он окончательно обидится на всех, кто не поддержал его в 2020 году, то друзей у него почти не останется. Так что 45-й президент как-нибудь переживет это. К тому же Нетаньяху находится за пределами контроля Дональда Трампа. Он независимый актор международной политики, и Трамп может разговаривать с ним на равных», — уверена американист.

Политолог добавила, что экс-лидер может высказывать недовольство человеком, но при этом спокойно проводить политику, которую ожидает от него партия.

«На Трампа скорее всего ничего в этом плане не повлияет. Он будет проводить произраильскую политику еще и в противовес демократам, которые что-то пытаются говорить про Палестину. Он лишь будет заявлять о необходимости помогать Израилю», — подытожила эксперт.

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском выразил схожую позицию.

«Трамп может быть обижен на кого угодно, важно разделять, что Нетаньяху не тождественен Израилю и в случае своего прихода к власти Трамп будет в меньшей степени ориентироваться на израильского премьера, он будет в первую очередь смотреть на государство Израиль, помощь которому будет во многом определять поддержку самого Трампа внутри Америки», — пояснил специалист.

Политолог добавил, что если брать приоритеты для Трампа, то они выглядят так: на первом месте — Израиль, на втором — персоналии, в том числе Нетаньяху.

«Мы, вероятно, увидим еще большую радикализацию американской политики. Речь идет не только о поддержке Израиля Трампом, но и о том, что он выступает антиподом по отношению к тем государствам и силам, которые являются для Израиля враждебными, в данном случае это и ХАМАС, и «Хезболла», и йеменские хуситы, и Иран. В данном контексте крены в сторону Израиля и против его оппонентов будут куда более явными в американской политике, нежели мы видим это сейчас», — резюмировал эксперт.