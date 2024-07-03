Израиль одобрил крупнейший за последние три десятилетия захват земли на оккупированном Западном берегу. Об этом в среду сообщила группа по отслеживанию поселений.

Власти Израиля недавно одобрили присвоение 12,7 кв. км земли в долине реки Иордан, говорится в копии распоряжения, полученной агентством AP. По данным группы Peace Now, занимающейся отслеживанием ситуации, это самое крупное единовременное присвоение с момента заключения соглашений в Осло в 1993 году, положивших начало мирному процессу.

После начала войны в Газе в октябре 2023 года случаи насилия со стороны незаконных израильских поселенцев на Западном берегу резко возросли. Израильские военные проводят почти ежедневные рейды, которые часто приводят к перестрелкам с палестинцами.

Этому захвату территорий, одобренному еще в июне, предшествовало присвоение 8 кв. км земли на Западном берегу в марте и 2,6 кв. км — в феврале.

Израиль построил более 100 поселений на Западном берегу, некоторые из которых напоминают плотно застроенные небольшие города. В них проживает более полумиллиона израильских поселенцев. 3 млн палестинцев на Западном берегу живут под фактически бессрочным израильским военным правлением.

Палестинская администрация управляет частью оккупированного Израилем Западного берега, но ей запрещено работать на 60% территории — там, где расположены поселения.