Дипломатический успех

В Астане 3 июля начался 24-й по счету саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основная программа саммита запланирована на 4 июля. Участники мероприятия обменяются мнениями по актуальным вопросам, обсудят сотрудничество в различных сферах. Встреча проходит под девизом: «Укрепление многостороннего диалога —стремление к устойчивому миру и развитию».

Одним из самых ожидаемых гостей стал председатель КНР Си Цзиньпин. Его самолет приземлился в Астане вечером 2 июля. Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев лично встретил китайского коллегу у трапа самолета. Остальных гостей саммита приветствовал премьер-министр страны Олжас Бектенов, а также его заместитель Канат Бозумбаев.

«Считаю, что Ваш визит имеет исключительное значение, — подчеркнул казахстанский лидер в ходе встречи с Си Цзиньпином. — Китайская Народная Республика — дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников. С удовлетворением отмечаю, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами». По итогам переговоров стороны подписали порядка 30 документов о сотрудничестве в различных отраслях.

В казахстанских СМИ назвали организацию мероприятия и список его участников «дипломатической победой Токаева». ШОС посетят представители стран, которые вряд ли бы могли пересечься на других площадках, подчеркивает в разговоре с TRT на русском президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев.

Помимо Си Цзиньпина, в казахстанскую столицу прибыли генсек ООН Антониу Гутерриш, а также главы государств и правительств России, Азербайджана, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

«Казахстан не имеет геополитических амбиций, страна абсолютно нейтральна. Внешняя политика Астаны сводится к следующему: давайте дружить, вместе торговать и зарабатывать. Президент Касым-Жомарт Токаев — прекрасный дипломат, и стране удается сочетать дружбу с Россией, Китаем, США, Евросоюзом и всеми остальными. Визит в страну Си Цзиньпина, Путина и Гутерриша действительно свидетельствует о том, что политика Токаева приносит свои плоды».

Удачные обстоятельства

Нынешний саммит стал особенным сразу для двух стран: России и Беларуси. Минск в ходе мероприятия рассчитывает получить членство в организации. Этот вопрос стал актуальным после полного разрыва отношений с Западом. Международная общественность не признала результаты президентских выборов 2020 года, и ввела санкции после инцидента с принудительной посадкой самолета Rayanair в аэропорту Минска. Под ограничения попали важные для страны экономические отрасли: нефтепродукты, калийные удобрения, поставки шин и черных металлов.

Лукашенко надеется, что участие в ШОС предоставит стране льготные условия для сбыта продукции на Восток. Немаловажную роль играет и вопрос признания. В отличие от европейских объединений, члены организации не задаются вопросами касательно его легитимности.

Аналогичные выгоды получает и российский президент Владимир Путин. В западных странах над ним нависает угроза оказаться в Гааге. Участие в мероприятиях, где присутствуют международные лидеры, воспринимается в Кремле как часть международного признания. По этим причинам в своих выступлениях Путин нередко противопоставляет ШОС европейским структурам.

Белорусский политолог и публицист Павел Усов отметил в разговоре с TRT на русском, что Лукашенко неоднократно заявлял о готовности вступить в ШОС в надежде получить политическую и геополитическую поддержку Китая.

«Особенно актуально это сейчас, когда Беларусь находится под стратегическим контролем России и потеряла свою геополитическую субъектность, — считает эксперт. — Лукашенко может надеяться на то, что в будущем Китай станет своего рода сдерживающим фактором в его отношениях с Путиным. Но пока что не видно надежд или сигналов относительно того, что Китай будет каким-то образом вмешиваться или препятствовать России в реализации своих планов».

Скрытые мотивы

Для КНР это мероприятие — часть работы по созданию «многополярного» мирового порядка. Как показала война в Украине, Пекин заинтересован в продолжении российско-западной эскалации, говорит TRT на русском политолог Павел Усов. Китай получает статус державы, способной влиять на мировые процесс.

«Чем больше Запад будет завязан на проблемы, связанные с Украиной и Беларусью, тем свободнее Китай себя чувствует в расширении своей доминации в регионе: экономической, политической и военной», — отмечает эксперт.

Китай заинтересован в том, чтобы влияние ШОС в плане объединения и мобилизации критиков Запада, возрастало. «Если ранее организация рассматривалась в качестве попытки России выйти из международной изоляции и восстановить свои позиции, то теперь это инструмент расширения китайской сферы влияния, — говорит Усов. — И Россия в этом случае очень сильно зависит от Китая: от его поддержки в технологиях, а также на международной арене».

Для организатора мероприятия — Казахстана — проведение саммита стало возможностью привлечь в страну дополнительные инвестиции, поясняет TRT на русском президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев. Немалые выгоды для себя может подчерпнуть и Россия, которая занята поиском новых рынков сбыта для своей продукции. Есть и прямая заинтересованность Китая, поскольку ряд телекоммуникационных компаний КНР находятся под западными санкциями.

«Я уже не говорю про Иран, который также испытывает экономические трудности в связи с различными ограничениями, — отмечает эксперт. — Эта встреча позволила лидерам государств встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить различные соглашения, сгладить влияние санкций и усилить общую торговлю».