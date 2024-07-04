Искусственный интеллект несет в себе угрозы, считает генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, он отметил, что ИИ обладает огромным потенциалом для ускорения устойчивого развития, но при этом усугубляет дисбаланс сил, подрывает права человека и усиливает напряженность и разногласия.

«Нам срочно необходимо полное участие правительств, работающих с технологическими компаниями, научными кругами, гражданским обществом, чтобы договориться о системах управления рисками для ИИ, а также о мониторинге и смягчении вреда», — подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН также предложил приоритеты для обеспечения безопасности ИИ: создание международной научной группы по ИИ, регулярный политический диалог, разработка этических стандартов для защиты прав человека и принципы управления данными для обучения алгоритмов ИИ. ООН готова предоставить платформу для реализации этих инициатив.

В Астане прошел саммит ШОС, в которую со вступлением Беларуси входит десять стран. В саммите также принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках мероприятия он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, а также поднял вопрос о ситуации в Газе.