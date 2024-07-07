О том, что кризис в двусторонних отношениях Азербайджана и Армении «выходит из тупика», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив при этом, что стороны признают территориальную целостность друг друга и ведут переговоры о заключении мирного договора на основе этого принципа.

О стратегической заинтересованности США в заключении азербайджано-армянского мирного договора заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, отметивший на слушаниях в Палате представителей Конгресса, что для Америки важно, чтобы экспорт товаров из Центральной Азии шел не через Россию и Китай, а через Азербайджан и Армению. «Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией», — пояснил он. Также об историческом шансе заключить мирный договор между двумя южнокавказскими государствами заявил сам госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнувший, что Вашингтон активно добивается этого путем дипломатии.

В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что переговоры сторон приносят хорошие результаты, в частности отметив начавшуюся делимитацию границ. Вместе с тем Ильхам Алиев отметил, что согласование и подписание мирного договора потребует времени, и предложил сперва согласовать и парафировать основные принципы двусторонних соглашений, а уже потом работать над подписанием окончательного мирного договора.

Таким образом сегодня в большей степени заинтересованность в подписании азербайджано-армянского мирного договора публично озвучивает нынешняя армянская власть, в то время как позиция официального Баку может быть охарактеризована как умеренный оптимизм в сочетании с умеренным скептицизмом. И это понятно, так как есть три блока вопросов, которые сегодня стоят на пути подписания мирного договора и нормализации отношений Азербайджана и Армении: отказ от территориальных претензий, право на возвращение беженцев и разблокирование коммуникаций.

Без новой Конституции Армении не будет мирного договора

Принципиально обе стороны сегодня заявляют о признании международно признанных границ друг друга. Однако помимо расхождений в их детализации при делимитации для Азербайджана принципиальным является конституционный отказ Армении от претензий на Карабах.

Если судить по заявлениям Никола Пашиняна, это уже произошло. Однако у правовых государств, в числе которых стремится быть и Армения, основным законом является их Конституция. А первая же статья армянской Конституции гласит, что она была принята «основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении». Таким образом, именно Декларация о независимости Армении является правовым фундаментом всего конституционного здания современной армянской государственности. И это рассматривается Азербайджаном как основание для предъявления Арменией в дальнейшем территориальных претензий на Карабах, так как преамбула этой Декларации гласит, что она была принята, «основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Поэтому Ильхам Алиев говорит, что «важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении, так как в ней содержатся территориальные претензии против Азербайджана, и до тех пор, пока этого не произойдет, мирное соглашение не будет подписано».

Кроме того, следует отметить, что пункт 11 этой Декларации закрепляет, что Республика Армения выступает за признание событий 1915 года «геноцидом», что не будет способствовать нормализации уже армяно-турецких отношений.

Может показаться, что это по определению лишает подписание мирного договора перспектив, так как едва ли какое-нибудь государство будет менять свою конституцию под внешнюю диктовку. Но дело в том, что принятие новой конституции стоит на повестке дня нынешней армянской власти и по ряду других причин. В контексте противостояния Пашиняна с клерикально-реваншистским истеблишментом Армянской церкви одной из них может быть отказ от положений ее нынешней 18 статьи, гласящей, что «Республика Армения признает исключительную миссию Армянской апостольской церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности». Поэтому не исключено, что нынешняя армянская власть сумеет добиться принятия новой конституции страны, основой которой больше не будет документ, закрепляющий притязания Армении на территорию Азербайджана.

«Возвращение беженцев»: или все, или никто

Возвращение беженцев — еще один камень преткновения между сторонами. И тут тоже надо отметить, что нынешняя армянская власть больше не педалирует вопрос возвращения армян в Карабах, по крайней мере публично. Но это делают как продашнакские круги армянской диаспоры, так и те, кто выступают от имени карабахских армян.

В частности, в мае этого года последние передали посетившему Ереван председателю ОБСЕ Яну Боргу письмо с требованием обеспечить их безопасное возвращение в Карабах и обвинением в адрес армянских властей в желании «предать забвению карабахский вопрос». В связи с этим следует напомнить, что в ходе операции Азербайджана исход армян из Карабаха был фактически организован их (непризнанными) властями, что фиксировалось в сотнях интервью на видеокамеру, в которых они признавались, что азербайджанские власти их изгоняют. Это решение о добровольном исходе армян из Карабаха их лидерами было принято вследствие отказа обсуждать условия жизни под азербайджанской властью, которая не раз заявляла, что не замешанные в военных преступлениях лица армянской национальности могут остаться в Азербайджане в качестве его граждан. И это недвусмысленно подтверждается характером письма, адресованного Боргу, в котором «карабахские беженцы» заявляют об отказе возвращаться в Карабах под юрисдикцию Азербайджана и фактически требуют, чтобы силовые структуры Азербайджана покинули Карабах, что, разумеется, сегодня уже никто не будет даже обсуждать.

Тем не менее, несмотря на подобное неадекватное поведение «карабахских беженцев», тема их «возвращения» регулярно поднимается, как это произошло недавно во время встречи Ильхама Алиева с послом Канады Кевином Гамильтоном. И на это требование у Баку с некоторых пор тоже есть не только формальный, но и системный ответ. По словам Алиева, право на возвращение беженцев должно быть обеспечено обоюдно и в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана, около 300 тыс. представителей которой были изгнаны из Армении в 1988 году.

С 3 августа 2022 года Община Западного Азербайджана (ОЗА) — это уже не просто историческое, но и юридическое понятие — именно тогда было переименовано Азербайджанское Общество Беженцев, существовавшее с 1989 года. При этом в отличие от т.н. «Нагорно-Карабахской Республики» ОЗА не позиционирует себя как государственное образование на международно признанной территории Армении и не оспаривает ее принадлежность последней. Однако она настаивает на «достижении юридически обязывающего международного соглашения с соответствующим механизмом верификации и гарантии для добровольного, безопасного и достойного возращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении в свои родные края», включая «обеспечение процесса возвращения соответствующими программами по безопасности, гуманитарной и социально-экономической помощи» и «установление международного мониторинга, отчетности, безопасности, вмешательства и других необходимых мероприятий по предотвращению повторного выселения, какой-либо дискриминации и причинения вреда по отношению к вернувшемуся населению».

Конечно, если смотреть на вещи реально, едва ли в обозримом будущем армянские власть и общество согласятся на такое возвращение в Армению азербайджанцев, в результате которого она из моноэтнической страны фактически превратится в полиэтническую. Но это означает, что подобным симметричным требованием Баку может нейтрализовывать любые требования к нему обеспечить возвращение в Карабах покинувших его армян, особенно если речь идет о каких-то международных процедурах и юрисдикциях, призванных это делать.

Коридор и перекресток

Наконец, еще один пункт сохраняющихся разногласий — это проблема так называемой разблокировки коммуникаций. Согласно последнему пункту Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписание которого ознаменовало завершение Второй Карабахской войны, Армения обязывалась гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, для чего стороны должны были согласовать строительство новых транспортных коммуникаций.

Азербайджан настаивает на том, что этот новый транспортный путь должен пройти по Мегринскому участку, который он называет Зангезурским коридором. Армения предлагает провести его через высокогорный участок Корнидзор — Араздеян, который в настоящий момент представляет собой серпантин, зимой в силу погодных условий бывает периодически недоступен и требует многомиллиардных инвестиций. Баку считает эти предложения неприемлемыми, учитывая то, что по Мегринскому участку уже проходит готовая дорога, а со стороны Азербайджана сейчас строится дорога Горадиз – Агбенд – Мегри – Джульфа – Араздейян, которая к ней может быть подключена.

Армения принципиально возражает против использования словосочетания Зангезурский коридор, видя в нем посягательство на часть своей международно признанной территории, и предлагает альтернативу ему в виде так называемого «Перекрестка мира». На это Ильхам Алиев отвечает, что «коридор не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны», ставя в пример коридор «Север-Юг», который проходит через территорию Азербайджана и при этом не ставит при этом под сомнение его суверенитет над соответствующей территорией.

«Худой мир» на Кавказе чреват «доброй ссорой»

Впрочем, надо отметить, что азербайджанский лидер категорически отрицает, что Азербайджан планирует решить проблему Зангезурского коридора военным путем. По его словам, в случае невозможности ее решить, Азербайджан просто реализует совместный транспортный проект с Ираном в обход территории Армении, но в таком случае не откроет с ней ни одного другого участка границы, что будет означать для нее продолжение транспортной изоляции.

Также и руководство Армении на сегодняшний момент не выдвигает в качестве условия подписания мирного договора одностороннее обеспечение Азербайджаном возвращения «карабахских беженцев». Поэтому фактически главный вопрос, в который упирается подписание договора — это именно недвусмысленное признание странами территориальной целостности друг друга и отказ от посягательств на соседнюю территорию, что в случае с Арменией потребует конституционной реформы.

Конечно, можно сказать, что страны могут жить друг с другом без войны и не заключая мирного договора, как это имеет место с Россией (и ранее СССР) и Японией после 1945 года. Тем более что Ильхам Алиев предлагает сегодня практичную схему в виде оперативного согласования принципов двусторонних взаимоотношений с последующим обсуждением текста мирного договора.

Но все же сумма тяжелого наследия и противоречий между двумя странами такова, что только с подписанием окончательного мирного договора можно будет надеяться на то, что три карабахские войны окажутся последними азербайджано-армянскими войнами.