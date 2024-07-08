5–6 июля в освобожденном от оккупации городе Шуша состоялся саммит Организации Тюркских Государств (ОТГ). Выбор Шуши в качестве места проведения саммита был символичным и значимым. Этот древний азербайджанский город, основанный в XVIII веке, является колыбелью азербайджанской музыки и литературы, давшей миру таких выдающихся деятелей, как композитор Узеир Гаджибеков и поэтесса Натаван.

Шуша также славится своими архитектурными памятниками, включая мечети, караван-сараи и традиционные дома. В 2020 году Шуша была освобождена в ходе 44-дневной войны, что укрепило ее значение как центра национальной идентичности и культурного наследия Азербайджана.

На саммите заместитель генерального секретаря ОТГ Гисмят Гезялов подчеркнул значимость Шуши не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. В 2022 году на внеочередном заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Шуша была объявлена столицей тюркского мира на 2023 год. Этот статус подтверждает культурное и историческое значение города для всех тюркских народов.

Значимость города для тюркской интеграции подчеркивает и тот факт, что здесь была подписана «Шушинская декларация» 15 июня 2021 года, которая официально закрепила союзнические отношения между Турцией и Азербайджаном. На неформальном саммите ОТГ присутствовали президенты Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, вице-президент Турции, генеральный секретарь ОТГ и другие высокопоставленные лица. Впервые в саммите приняла участие Турецкая Республика Северного Кипра, что было воспринято как историческое событие.

На саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о приоритетности расширения связей с тюркскими странами и укрепления тюркского мира. Алиев отметил, что ОТГ должна стать одним из центров силы в мировом масштабе, учитывая географическое расположение, демографическую динамику, военный потенциал и природные ресурсы стран-членов объединения.

В 2023 году товарооборот между странами ОТГ увеличился на 27,3 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув 42 млрд долларов, а совокупный ВВП стран-членов ОТГ в настоящее время составляет 1,5 трлн долларов. В целом тюркский мир охватывает обширную географическую территорию с населением более 200 млн человек и обладает значительными энергетическими ресурсами, транспортными коммуникациями и современными оборонными возможностями.

В ходе выступления на саммите вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил значимость транспортного проекта Срединный коридор, который укрепит сотрудничество между тюркскими государствами и выявит их глобальную роль для мировой экономики. Йылмаз подчеркнул важность транспортировки транскаспийских ресурсов, таких как туркменский природный газ, в Турцию и Европу, что поспособствует как национальному благосостоянию тюркских стран, так и энергетической безопасности Европы.

По итогам саммита была подписана «Карабахская декларация», устанавливающая энергетические и торговые отношения между странами-участниками. Этот стратегический документ включает десятки инициатив дальнейшего развития ОТГ, в том числе завершение переговоров по Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA), создание Совета железнодорожных администраций и формирование научно-исследовательского Центра развития человеческого капитала ОТГ.

Одним из ключевых инструментов реализации программ ОТГ является Тюркский инвестиционный фонд, первое учредительное заседание которого состоялось в мае 2024 года в Стамбуле. Карабахская декларация подчеркивает необходимость активной реализации проекта «Цифровой Шелковый путь», который создаст магистральный телекоммуникационный маршрут между Европой и Азией и будет способствовать обмену цифровыми данными внутри ОТГ.

Важность тюркской интеграции еще в том, что регион Центральной Азии, богатый энергетическими ресурсами, такими как уран и углеводороды, а также возобновляемая энергетика, играет важную роль в глобальной экономике. Учитывая санкции, наложенные на Россию, ресурсы тюркского мира приобретают особую значимость для Запада. Карабахская декларация также указывает на необходимость развития проектов возобновляемой энергетики и синхронизации энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, что также внесет вклад в развитие энергетической безопасности и развитие благосостояния тюркских государств.

Саммит в Шуше продемонстрировал единство тюркских государств и их стремление к укреплению сотрудничества, миру и процветанию. Важно отметить, что страны-члены ОТГ работают над созданием сильного и влиятельного союза, способного решать глобальные задачи и приносить пользу всем тюркским народам.