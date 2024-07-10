Президент Джо Байден пообещал, что США будут решительны в защите Украины и выразил уверенность в ее победе. Об этом он заявил на саммите НАТО в Вашингтоне во вторник.

«[Президент РФ Владимир] Путин хочет не меньше, чем полного подчинения Украины, а также стереть страну с карты мира. <…> Но Украина может и остановит Путина», — заявил Байден во время своей речи на юбилейном саммите альянса.

«Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории», — добавил он.

Также Байден объявил о скорой передаче десятков систем ПВО для Украины — помимо США в поставках примут участие Германия, Нидерланды, Италия и Румыния.

Президент США отметил также, что его страна выделит более 1 млрд долларов на противовоздушную оборону для Украины, пообещав сотни ракет в 2025 году.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя передачу средств ПВО, подчеркнул, что запланированных поставок от западных союзников «недостаточно».

«Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их всегда недостаточно», — заявил президент Украины.