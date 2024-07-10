Пять лет ждали

8-9 июля в Москву прилетал индийский премьер Нарендра Моди. Изначально предполагалось, что он мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Однако эту встречу глава правительства Индии пропустил, отправив вместо себя главу МИД Субраманьяма Джайшанкара. Считается, что поводом для этого стала «неразрешенная напряженность между Индией и Китаем по пограничным вопросам».

В последний раз Моди прилетал в Россию в 2019 году — на Дальневосточный экономический форум, который проходил во Владивостоке. Потом началась пандемия, в 2021 году президент РФ Владимир Путин летал в Индию.

После этого началась война в Украине и с тех пор ежегодные саммиты были поставлены на паузу.

Индийские СМИ накануне этой встречи пестрели заголовками о том, какую «важность Нью-Дели придает контактам с Москвой» и насколько «велико желание Индии поддерживать тесные связи с Россией», а сам Моди заявил, что за этим визитом «весь мир наблюдает с большим интересом».

Индийские и российские телеканалы активно демонстрировали, как Путин принимал Моди в правительственной резиденции Ново-Огарево. При встрече лидеры обнялись и индийский премьер назвал президента РФ своим другом. Они кормили лошадей по кличке Лорд и Глинтвейн морковью на конюшне, вместе посещали павильон «Атом» на ВДНХ, а потом «Росатом» предложил соорудить в Индии еще шесть блоков большой мощности, а также атомные электростанции малой мощности.

После этого в торжественной обстановке российский лидер вручил индийскому коллеге орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ об этом был подписан еще в апреле 2019 года. Среди награжденных орденом иностранцев также значатся председатель КНР Си Цзиньпин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.

На фоне визита Нарендры Моди в российскую столицу усилилось давление на Нью-Дели со стороны Вашингтона. Госдеп США опубликовал ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире, в список неблагонадежных стран наряду с РФ попала Индия. Это вызвало недовольство индийских властей. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отверг такую оценку со стороны Вашингтона, назвал доклад искаженным и предвзятым.

В Госдепе также раскритиковали взаимоотношения Индии с Россией, подчеркнув, что они мешают технологическому сотрудничеству Нью-Дели и Вашингтона.

Помешать России раствориться в Китае

На повестке дня были война в Украине и бурно растущий товарооборот. Лидеры в итоговом совместном заявлении договорились развивать неделимую безопасность в Евразии, а также «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».

Также была поставлена новая цель по товарообороту между РФ и Индией — к 2030 году он должен составить $100 млрд. Сейчас он порядка $65 млрд, при этом всего за год увеличился на 66%. Помимо этого, стороны договорились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов для индийской военной техники.

Российский лидер пригласил индийского премьера на саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года в Казани. Моди в свою очередь ждет Путина в гости в 2025 году.

Не было достигнуто конкретных решений по запуску использования платежных систем индийской системы RuPay в РФ и российской «Мир» в Индии, хотя, как пояснили в Москве, «эта тема остается на повестке дня».

Не исключено, что индийские власти испугаются внедрения российской платежной системы, поскольку Нью-Дели заинтересован в американском рынке и одновременно с этим опасается внимания со стороны регуляторов США.

После начала войны в Украине Индия стала одним из крупнейших потребителей сырой нефти в мире, покупая все больше энергоресурсов у РФ. А учитывая, что сейчас отношения Нью-Дели с Пекином находятся на самом низком уровне за последние четыре года, индийские власти очень обеспокоены столь тесным сотрудничеством Москвы и Пекина.

Как подчеркивали эксперты, своей поездкой в столицу РФ Моди пытается помешать Москве полностью попасть в сферу влияния Пекина, стремясь уравновесить отношения России с КНР.

Подписание каких-либо прорывных соглашений между Путиным и Моди не предполагалось изначально, однако было запланировано подписание документа, «связанного с военной логистикой», обсуждение совместной разработки истребителя пятого поколения, а также возобновление сотрудничества в области энергетики.

При этом Путин и Моди договорились разработать программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года и поручили профильным ведомствам подготовить соответствующий документ.

Война в Украине

Что касается войны в Украине, для Индии — это чужая война, не оказывающая на нее серьезного влияния, поэтому в целом Нью-Дели ограничивается общими заявлениями о необходимости мирного решения всех международных конфликтов.

«Для индийских политиков украинский кризис — сравнительно малозначительный конфликт где-то на западной оконечности Евразии, куда менее важный для Индии, чем, например, афганский. Помимо этого, Киев все предыдущие годы активно развивал сотрудничество с Исламабадом, поставляя Пакистану вооружения. Конечно, людей, симпатизирующих в этом конфликте Украине, в Индии немало — особенно среди представителей среднего класса, черпающих информацию о происходящих в мире событиях в западных СМИ, но серьезного влияния на индийскую внутриполитическую повестку украинский кризис не оказывает», — отметил в беседе с TRT на русском Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов.

По словам политолога, Нью-Дели начинает играть ту роль, в которой она особенно нужна сейчас Москве.

«Это роль поставщика технологий и готовых высокотехнологичных продуктов — либо западных, либо своих собственных, выстроенных в рамках западной архитектуры. В тактическом плане это даст российским производителям столь необходимую им замену западному высокотехнологичному импорту, в стратегическом — позволит российской экономике избежать технологической зависимости от Пекина», — пояснил индолог.

По словам эксперта, от происходящего в Украине Нью-Дели, с одной стороны, выигрывает. Де-факто индийцы работают как промежуточное звено между Россией и Западом. Определенную часть нефти, которую индийцы покупают у РФ, они потребляют сами, а часть — продают на Запад.

«Никогда еще в индийскую экономику не вливалось столько нефти по такой невысокой цене, да и российские предприниматели, стремясь избежать западных санкций, начинают осваивать индийский рынок, неся с собой знания, деньги и технологии. Минусы, однако, перевешивают плюсы: приходить на российский рынок сейчас рискованно, транзакции проводить сложно, да и необходимость постоянного политического маневра никуда не делась», — подытожил аналитик.