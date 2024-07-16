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В Курской области горит завод
В Курской области РФ на Кореневском заводе низковольтной аппаратуры произошел пожар после атаки беспилотника
В Курской области горит завод
Фото: телеграм-канал врио губернатора Курской области / Others
16 июля 2024 г.

В Курской области на Кореневском заводе низковольтной аппаратуры произошел пожар после атаки беспилотника, который сбросил взрывное устройство на территорию завода. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал», — написал Смирнов в телеграм-канале.

На месте инцидента работают пожарные расчеты из двух районов, пытаясь потушить пламя в одном из цехов завода. Смирнов также опубликовал фотографии с места происшествия.

Согласно информации телеграм-канала Shot, местные жители слышали звуки нескольких беспилотников и сильные взрывы, после чего начался пожар, охвативший кровлю завода. Площадь пожара составила около 500 кв. м.

Телеграм-канал Baza сообщил, что рабочих завода эвакуировали до прибытия пожарных. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Белгородской области около двух с половиной тысяч жителей были переселены в пункты временного размещения из-за обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении. По его словам, большая часть из них — 1500 человек находятся в области.

Гладков также отметил, что в ближайшее время планируется направить еще около 100 человек в другие регионы.

Днем ранее губернатор предложил ограничить доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области. Речь идет о территориях на границе с Украиной, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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