Общественная поддержка идеи разработки собственного ядерного оружия в Южной Корее значительно возросла на фоне углубления военного сотрудничества между КНДР и Россией, а также ожидания возвращения Дональда Трампа к власти в США. Об этом сообщает Financial Times.

Недавний опрос показал, что 66% южнокорейцев «поддерживают» или «решительно поддерживают» появление ядерного оружия в арсенале их армии, что на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

«Поддержка идеи о приобретении Южной Кореей собственного ядерного оружия растет, и это становится все более заметным. Хотя ни правительство, ни основные политические партии не приняли это как официальный вопрос политики, призывы к обсуждению этого варианта становятся все громче», — отметил корейский аналитик Сангсин Ли.

Financial Times отмечает, что южнокорейцев беспокоит прогресс Северной Кореи в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, а также сотрудничество Пхеньяна с Москвой и открытая враждебность Дональда Трампа к альянсу США и Южной Кореи.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в июне заявил, что страна не рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия «на данный момент». Однако консервативный мэр Сеула О Се Хун, возможный кандидат на пост президента в 2027 году, поддерживает идею ядерного вооружения.