Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам Евросовета предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, основанные на реалистичной оценке ситуации, сообщил его помощник Балаж Орбан. Инициативы были сформированы по итогам визитов венгерского лидера в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

Согласно плану венгерского премьер-министра, посредниками в переговорах России и Украины могут стать Турция, США, ЕС и Китай «Эти страны имеют первостепенное значение, если кто-то думает о реальном миротворчестве. Мы ездили повсюду с целью составить карту и определить, какой шанс есть на мир», — пояснил Балаж Орбан.

В письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю венгерский премьер призывает к возобновлению дипломатических отношений с Россией. По его словам, необходимо инициировать переговоры с Китаем о начале мирной конференции, а Дональд Трамп в случае победы на выборах может стать посредником мирного процесса.

«Я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — говорится в письме венгерского премьера. Другие детали плана Будапешта не разглашаются.

Балаж Орбан отметил, что Венгрия будет использовать период своего председательствования в Евросовете для создания условий для мирных переговоров. «Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели. Теперь наша задача — разработать новый подход и попытаться убедить государства-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана»,— сказал он.

Визит Орбана в Москву вызвал резкую критику со стороны Киева и европейских стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Будапешт и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал «неправильным» поступок Орбана и допустил, что тот использовал Киев для встречи с Путиным.

Альтернативные предложения

Первая попытка мирно урегулировать российско-украинский военный конфликт была предпринята спустя всего несколько недель после начала противостояния. 15 апреля 2022 года в Стамбуле прошел раунд мирных переговоров, в ходе которых удалось договориться о большинстве пунктов соглашений. Официально условия мирного договора так и не были обнародованы. В марте 2024-го газета The Wall Street Journal раскрыла подробности соглашения.

Проект, в частности, включал в себя запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружений. Киев обязывался сохранить нейтральный статус и не присоединяться к НАТО, запрета на вступление в ЕС документ не содержал. В тексте говорилось о сокращении украинской армии до определенных размеров, а также было прописано положение аннексированного Крыма — полуостров должен был остаться под российским контролем без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Документ не был подписан из-за несогласия сторон по ряду пунктов.

После этого в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые презентовал собственный план урегулирования военного конфликта. Проект предполагал десять пунктов, в числе которых: радиационная и ядерная безопасность, освобождение всех пленных и депортированных (в том числе украинских детей), вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также восстановление территориальной целостности. В Москве с предложениями не согласились. В июне этого года украинский лидер объявил, что Киев готовит новый детальный план прекращения боевых действий, который представит до конца года.

Свое видение урегулирования конфликта озвучивали и в Кремле. Президент РФ Владимир Путин требует снятия всех западных санкций и передачи российской стороне территорий четырех украинских областей: Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

Есть и альтернативные предложения. Свои варианты предложили Китай – документ включает 12 пунктов, которые сформулированы крайне неконкретно и обтекаемо. В их числе: инициировать мирные переговоры, снять с России односторонние санкций, уважать суверенитет всех стран. Бразилия предложила отдать России Крым в обмен на прекращение войны.

Еще один план представила группа африканских стран. Среди предложений: прекратить боевые действия «как можно скорее», достижение мира «с помощью переговоров и дипломатическими средствами» и даже «более глубокое вовлечение Африки в мирный процесс».

Неожиданные преимущества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается по максимуму использовать свое новое положение председателя в Евросовете, поясняет TRT на русском украинский политолог Константин Бондаренко.

«Кроме того, резко пошли вверх акции его политического кумира Дональда Трампа, а Орбан пытается выступить в качестве посредника между Трампом и европейскими элитами. Еще один мотив Орбана — стать более весомой фигурой. Именно этим объясняются его поездки в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, его заявления и инициативы», — пояснил эксперт.

На сегодняшний день в Брюсселе не прислушиваются к предложениям, исходящим от Будапешта, но это положение может измениться после президентских выборов в США, считает Бондаренко: «В случае победы на выборах Трампа все, о чем сейчас говорит венгерский премьер, действительно может получить новую окраску и обрести статус новой платформы».

Неслучайно и следующий саммит по мирному урегулированию ситуации в Украине решено провести уже после президентских выборов в США. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в Киеве сформируют предложения мирного плана к ноябрю. Ожидается, что на форум будет приглашена российская сторона, но в Москве уже заявили, что не планируют принимать в нем участие.

«Предложения Орбана интересны тем, что фактически он предлагает компромиссный вариант, который является модификацией посылов, которые звучали в последнее время со стороны Китая и целого ряда представителей Республиканской партии, — говорит Бондаренко. — Допускаю, что его инициативы к ноябрю могут вполне оформиться в документ, который будет более стройным, нежели нынешние предложения, изложенные им в письмах. И вполне вероятно, что именно они будут рассматриваться в ходе возможных переговоров и консультаций».