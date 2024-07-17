Беларусь разрешила безвизовый въезд для 35 стран Европы.

В МИД Беларуси сообщили, что президент Александр Лукашенко согласился на этот шаг для «демонстрации открытости и миролюбия страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».

Решение является односторонним — соответствующие страны визы для белорусских граждан пока не отменили.

Нововведение касается граждан всех стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании, Швейцарии и некоторых балканских стран. Безвизовый въезд предполагает разрешение оставаться в стране не более 30 суток. Разрешен также транзит в другие страны — кроме России.