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Беларусь установила безвиз с Европой
Беларусь вводит безвизовый режим с 35 странами Европы — в одностороннем порядке
Беларусь установила безвиз с Европой
Фото: МИД Беларуси / Others
17 июля 2024 г.

Беларусь разрешила безвизовый въезд для 35 стран Европы.

В МИД Беларуси сообщили, что президент Александр Лукашенко согласился на этот шаг для «демонстрации открытости и миролюбия страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».

Решение является односторонним — соответствующие страны визы для белорусских граждан пока не отменили.

Нововведение касается граждан всех стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании, Швейцарии и некоторых балканских стран. Безвизовый въезд предполагает разрешение оставаться в стране не более 30 суток. Разрешен также транзит в другие страны — кроме России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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