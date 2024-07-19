Сверхбогатые предприниматели, такие как Бассим Хайдар, рассматривают возможность покинуть Великобританию из-за планируемой налоговой реформы нового правительства лейбористов во главе с Киром Стармером. Реформа предполагает отмену статуса «non-dom» и введение новых налогов на наследство.

«Non-dom» (сокращение от «non-domiciled») - это специальный налоговый статус в Великобритании, который позволяет состоятельным иностранцам, проживающим в стране, не платить налоги на доходы, полученные за пределами Великобритании, если эти доходы не ввозятся в страну.

«Представление о том, что Великобритания просто слишком хороша, чтобы ее покинуть, неверно», — сказал Хайдар. Он предлагает альтернативу - ввести ежегодный налог в размере 150 000 фунтов стерлингов для лиц с состоянием свыше 5 млн фунтов.

По данным UBS Global Wealth Report, к 2028 году Великобритания может потерять около 17% своих долларовых миллионеров. В то же время в США, Франции и Германии ожидается рост числа богачей на 14-16%. Дэвид Лесперанс, управляющий директор Lesperance & Associates, предупредил: «Богатство больше не стоит на месте. У золотых гусей есть крылья, и они улетят». Он отмечает, что многие клиенты рассматривают переезд в такие страны, как Ирландия, Мальта и Португалия.

Правительство лейбористов рассчитывает получить дополнительные 5 млрд фунтов в год от борьбы с уклонением от налогов. Однако эксперты отмечают сложность оценки потенциальных доходов от изменения налоговых льгот на офшорные трасты.

Несмотря на угрозу оттока капитала, британские финансовые регуляторы продолжают работу по повышению привлекательности страны для глобальных компаний и инвесторов, в том числе путем пересмотра правил листинга на Лондонской фондовой бирже.