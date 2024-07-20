Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что Иран теперь может произвести необходимый расщепляющийся материал для ядерного оружия всего за одну-две недели, хотя еще не предпринял шагов для производства самой бомбы, на что потребуется гораздо больше времени.

Выступая на форуме по безопасности в Аспене, Блинкен выразил скептицизм относительно перспектив реформ в Иране, несмотря на недавнее избрание относительно умеренного кандидата в президенты. Он подчеркнул, что решения по-прежнему принимает Верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Блинкен раскритиковал решение бывшего президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном, предположив, что именно это привело Тегеран к порогу создания ядерного оружия. «Вместо того чтобы быть как минимум на год позади от возможности прорыва в производстве расщепляющегося материала для ядерного оружия, сейчас он [Иран], вероятно, находится в одной или двух неделях от этого», — заявил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие и предпочитают дипломатический путь решения проблемы. «Что нам нужно увидеть, если Иран серьезно настроен на взаимодействие, так это фактический отказ от работы, которую он проделывает по своей программе», — отметил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что США оказывают максимальное давление на Иран, введя более 600 санкций против иранских лиц и организаций, не сняв при этом ни одной.

С момента выхода США из ядерной сделки в 2018 году Иран занимается обогащением урана почти до оружейного уровня, что вызывает серьезную обеспокоенность на Западе и в МАГАТЭ. Иран продолжает настаивать на том, что ведет ядерные исследования исключительно в мирных целях и не направлены на создание оружия. Но вместе с тем недавно иранские официальные лица намекнули, что ядерная доктрина страны может быть пересмотрена.

Тем не менее недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает за возобновление диалога с Западом и ядерной сделки.