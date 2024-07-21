Компания Adidas оказалась в центре скандала после объявления о пересмотре рекламной кампании обуви SL72s с участием голландско-палестинская супермодели Беллы Хадид. Решение было принято после критики со стороны произраильских групп, связавших модель палестинского происхождения с трагическими событиями на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

Adidas принес извинения за «огорчение и беспокойство», вызванные этой ситуацией. «Мы осознаем, что были проведены связи с трагическими историческими событиями - хотя они совершенно непреднамеренны - и приносим извинения за любое огорчение или беспокойство», — говорится в заявлении Adidas.

Фотографии Хадид были удалены с социальных аккаунтов Adidas, в то время как фотографии футболиста Жюля Кунде, рэпера A$AP Nast, музыканта Мелиссы Бон и модели Сабрины Лан, также участвующих в кампании, остались, что побудило многих пользователей соцсетей окрестить этот шаг «откровенным расизмом». Другие призвали к бойкоту бренда.

«Эта истерика на самом деле очень показательна, потому что она доказывает, что израильтяне рефлекторно считают всех палестинцев террористами», — написал пользователь соцсетей.

«Неважно, что Белла Хадид родилась через 25 лет после Олимпиады 1972 года, она несет ответственность за произошедшее просто потому, что она палестинка», — написал другой пользователь.

Сама Хадид, известная своей поддержкой Палестины, ранее заявляла о готовности потерять работу ради продолжения своей активистской деятельности. «Мое сердце обливается кровью от боли травмы, разворачивающейся на моих глазах, а также от поколенческой травмы моей палестинской крови», — написала модель в Instagram в октябре.

Ранее Хадид рассказывала, что ее активизм привела к тому, что некоторые компании перестали с ней работать. Ее часто хвалят как одну из самых смелых знаменитостей, выступающих в защиту Палестины.