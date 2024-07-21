Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена после его объявления о выходе из президентской гонки. Трамп назвал Байдена в своей публикации в соцсети Truth Social «непригодным» для участия в выборах и для службы на посту президента.

«Он занял должность президента только благодаря лжи, фейковым новостям и тому, что не покидал свой подвал», — написал Трамп. Он также утверждал, что окружение Байдена, включая его врача и СМИ, знало о его недееспособности занимать пост президента.

Выход Байдена из гонки существенно меняет ситуацию для Трампа, который ожидал реванша после поражения в 2020 году. Теперь республиканский кандидат, вероятно, переключит свое внимание и сосредоточит критику на вице-президенте Камале Харрис, которую Байден одобрил в качестве своей преемницы.

Этот сдвиг уже продемонстрировал сын Трампа Дональд-младший. «Камала Харрис правит всей левой политикой Джо Байдена. Единственная разница в том, что она еще более либеральна и менее компетентна, чем Джо, а это о многом говорит», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).