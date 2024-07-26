24 июля 1923 года, после триумфальной победы в Войне за независимость, Турция подписала одно из своих важнейших учредительных соглашений в швейцарском городе Лозанна. Турецкий народ добился мира через дипломатические переговоры, отстаивая свои неотъемлемые права на суверенитет.

В стремлении к мирному урегулированию турецкую делегацию, возглавляемую тогдашним премьер-министром Исметом Инёню, ожидали восемь месяцев напряженных переговоров с периодическими перерывами. На каждом этапе обсуждений делегация непоколебимо отстаивала право турецкого народа на независимость.

Лозаннский договор был одобрен Великим национальным собранием Турции 23 августа 1923 года и вскоре вступил в силу. Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк в своей речи «Нутук» подчеркнул важность этого документа, заявив, что договор — свидетельство провала давнего замысла по уничтожению турецкой нации.

Лозаннский договор сыграл ключевую роль в определении современных границ Турции.

Договор

Лозаннский договор заменил Севрский договор 1920 года, несправедливый пакт, навязанный Османской империи после Первой мировой войны, который так и не был реализован благодаря успеху и победе турецкой нации в Анатолии.

Война за независимость Турции велась против могущественных имперских государств того времени — Британии, Франции и их союзников Италии и Греции. Кульминацией этого процесса стала военная победа на полях сражений. Договор был подписан после разгрома и изгнания греческих оккупационных войск из Анатолийской части Турции национальной армией.

Лозаннский договор привел к международному признанию Турецкой Республики. Эта победа вдохновила многие другие страны в их борьбе против западного империализма и стремлении к независимости на долгие годы вперед.

Этот договор, один из важнейших правовых документов в современной истории Турции, является учредительным актом Турецкой Республики и заложил основу для ее международного признания и суверенитета.

Однако путь к подписанию соглашения не был быстрым и сопровождался многочисленными трудностями. Переговоры начались в ноябре 1922 года и длились более восьми месяцев. Турция стремилась к признанию своих границ и контролю над проливами.

Первый раунд переговоров завершился безрезультатно из-за невозможности преодолеть разногласия по таким вопросам, как статус Мосула. Второй раунд переговоров начался в феврале 1923 года. На этот раз переговоры увенчались успехом, и в итоге договор был подписан 24 июля 1923 года.

По итогам конференции турецкие границы были признаны международно, за исключением Искендеруна и Мосула. В 1939 году Искендерун официально вошел в состав Турции. Мосул оказался в составе Ирака.

Что касается турецких проливов, Турция получила контроль над ними, а условия международного судоходства и права черноморских стран были закреплены в Конвенции Монтрё 20 июля 1936 года.

Договор был подписан при участии представителей Великого национального собрания Турции (ТБММ) и делегатов Великобритании, Франции, Италии, Японии, Греции, Румынии, Болгарии, Португалии, Бельгии и Югославии. Великое национальное собрание Турции на переговорах представлял Исмет Инёню.

Лозаннский договор состоит из четырех разделов, включая преамбулу и 143 статьи. Турецкая Республика была официально провозглашена 29 октября 1923 года, после подписания этого ключевого соглашения. Согласно договоренности, достигнутой в результате переговоров, сирийская граница была принята в соответствии с Анкарским соглашением, подписанным в 1921 году.

Кроме того, он полностью отменил экономические привилегии, предоставленные западным государствам во времена Османской империи, что укрепило суверенитет Турции.

Раздел III этого важного договора, озаглавленный «Защита меньшинств», позволил урегулировать вопрос, касающийся меньшинств, который был одной из ключевых проблем того времени. Поэтому этот договор важен как и для Турции, так и для Греции. В рамках этого соглашения был урегулирован вопрос обмена населением между Грецией и Турцией: греки, проживавшие в провинциях страны, за исключением греков в Стамбуле, переселялись в Грецию, а турки из других провинций, за исключением Западной Тракии, отправлялись в Турцию.

Согласно договору, Турция обеспечивает полную и всестороннюю защиту жизни и свободы всех своих жителей независимо от их происхождения, национальности, языка, расы или религии. Каждый житель Турции имеет право свободно исповедовать любую веру, религию или убеждения как публично, так и в частном порядке, при условии, что это не противоречит общественному порядку и нравственности. По сегодняшний день Турция является оплотом равноправия, в то время как некоторые западные страны ограничивают ношение определенных видов религиозной одежды, что противоречит основополагающим принципам свободы.

Турция сегодня

Прошлый год ознаменовался столетием подписания Лозаннского договора. По этому случаю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этот договор является одним из поворотных моментов в истории страны.

«Воля нашего уважаемого народа к полной независимости ярко проявилась во время переговоров и подписания Лозаннского мирного договора. Несмотря на бедность и невзгоды, эта воля, которая привела нас к победе в Войне за независимость, продолжает направлять нас, освещая наш путь и придавая решимость в борьбе с трудностями».

Стоит также упомянуть, что некоторые условия договора оказались невыгодными для Турции. В своей речи 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что договор предусматривал оставление ряда островов, находящихся в непосредственной близости от берегов Турции, за пределами турецкой территории.

Основные проблемы в Эгейском море связаны с территориальными водами и континентальным шельфом.

Греция заявляет о праве увеличить территориальные воды в Эгейском море до 12 миль. Такое расширение территориальных вод Грецией до 12 миль «несоразмерно изменит баланс интересов в Эгейском море в ущерб Турции», говорится на сайте МИД Турции. Из-за большого количества островов сейчас территориальные воды Греции охватывают 40 % Эгейского моря, и если они будут расширены до 12 миль, этот показатель вырастет до 70 %, в то время как размер открытого моря уменьшится с 51 до 19 %. При этом территориальные воды Турции составят менее 10 % Эгейского моря.

Греция продолжает нарушать Лозаннский договор и другие международные нормы, подрывая «демилитаризованный статус» островов в восточной части Эгейского моря. Турция рассматривает эти действия как серьезное нарушение международного права, которое угрожает региональной стабильности и безопасности.