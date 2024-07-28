Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле с программной речью о будущем криптовалют в стране. Он заявил о намерении сделать США «криптостолицей планеты» и «биткоин-сверхдержавой» в случае своего переизбрания.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — сказал Трамп. Он пообещал создать стратегический резерв биткоина и не распродавать государственные криптоактивы. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил экс-президент.

Трамп также анонсировал создание президентского консультативного совета по биткоину и другим криптовалютам для разработки прозрачной нормативной документации. Это решение связано с жалобами руководителей крупных криптокомпаний на отсутствие четкой нормативной базы в отрасли.

Стоит отметить, что кандидат Трампа в вице-президенты, Джей Ди Вэнс, также является сторонником развития криптовалют. В настоящее время правовой статус криптовалюты в США остается непрозрачным, но страна уже занимает значительную долю мирового крипторынка. На Северную Америку приходится почти четверть всех транзакций с криптоактивами.

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября, где Трамп будет официальным кандидатом от Республиканской партии.