Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одерживает победу на президентских выборах, которые прошли в стране в воскресенье, заявил в ночь на понедельник председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо.

«На основании подсчета 80% бюллетеней Николас Мадуро получает 51,20% голосов избирателей, Эдмундо Гонсалес Уррутиа — 44,2%», — сообщил он на брифинге, который транслировался по национальному телевидению.

Явка избирателей составила 59%.

Представители оппозиции заявили, что не могут проверить результаты, так как получили доступ только к 30% данных голосования, которые должны быть предоставлены для проверки. По их подсчетам, на 30% избирательных участков Гонсалес победил Мадуро. Они также выразили сомнения в прозрачности подсчета голосов из-за шестичасовой задержки публикации результатов после закрытия участков.

Аморосо отметил, что объявление первых результатов выборов задержалось из-за хакерской атаки на систему передачи данных. Прокуратура страны займется расследованием этого инцидента.

После окончания голосования Эдмундо Гонсалес призвал сторонников оставаться на избирательных участках, «защищая свои голоса», пока комиссии не представят протоколы.

«Результаты неоспоримы. Страна выбрала мирные перемены», — написал он после подведения предварительных итогов.