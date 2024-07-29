В азербайджанском министерстве обороны напомнили армянской стороне о «провокациях с применением тяжелого оружия на Кяльбаджарском направлении и квадрокоптера — на Товузском направлении».

Там заявили, что такие действия носят постоянный характер. «Военные учения, проведенные США в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере 10 млн евро вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана», — считают в министерстве.

Если Ереван и его покровители не воздержатся от «намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе», то Баку примет ответные меры. В Армении с обвинениями не согласились, назвали их непонятными и отметили, что придерживаются линии мирного урегулирования конфликта с Баку.

TRT на русском обсудил с политологом Ильгаром Велизаде вероятность новой эскалации в регионе:

— Ни для кого не секрет, что в последнее время целый ряд западных политиков выступают за активизацию сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и особенно в военной сфере.

В Ереване заявляют, что стране якобы угрожает опасность в лице Азербайджана, который гораздо сильнее. И приводит события последних лет в качестве основного аргумента. Ряд стран стараются вооружать Армению, в их числе Франция и Индия. В это же время Европейский фонд мира выделяет средства на укрепление безопасности страны.

Все это сопровождается риторикой, что Азербайджан угрожает Армении, но это не соответствует действительности. Ситуация на границе стабильная.

Я думаю, что именно с этим связаны провокации со стороны Еревана. Им нужен аргумент для западных политиков, чтобы они продолжали свою помощь. Но такая политика довольна опасна, поскольку может грозить реальными осложнениями. Например, есть риск того, что переговоры с армянской стороной могут быть сорваны.

— Какова цель этих учений?

— Конечно, цель этой политики не столько Азербайджан, сколько Россия. Это попытка вычленить Ереван из российской системы безопасности. Все это называется благовидным словом «диверсификация безопасности». Но на самом деле цель очевидна.

Ситуация в регионе тревожная, прослеживается тренд на нагнетание ситуации.