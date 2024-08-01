Армия Судана сообщила, что 31 июля два беспилотника атаковали военную базу на востоке страны во время визита лидера страны генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Он получил незначительные ранения, уточнили в армии. По меньшей мере пять человек были убиты и несколько других получили ранения.

Представитель суданской армии Набиль Абдалла сообщил, что генерал аль-Бурхан пережил покушение, и обвинил в этом Силы оперативной поддержки (SDF), военизированную группу, которая уже 15 месяцев борется с армией за власть.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за удары. SDF опровергла сообщения о своей причастности к атаке.

Война между генералом аль-Бурханом и его соперником генерал-лейтенантом Мохаммедом Хамданом, который возглавляет SDF, опустошила Судан, одну из крупнейших стран Африки. По оценкам ООН, за 15 месяцев конфликта погибли более 18 тыс. человек, по меньшей мере 10 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Более половины из 48 млн жителей страны ежедневно борются с голодом, отмечает ООН.

К слову, это было далеко не первое покушение на аль-Бурхана при помощи дронов. И армия, и военизированная группа активно используют беспилотники для атак на военные офисы друг друга. SDF, которая закрепилась в районе столицы страны Хартума и в западном регионе Дарфур, в последние недели активизировала свои нападения на районы, контролируемые армией на востоке.

Агентство Reuters уточняет, что удары беспилотников на базу произошли всего за две недели до начала посреднических переговоров по прекращению войны, организованных США в Швейцарии. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия будет одним из организаторов переговоров, в которых в качестве наблюдателей примут участие Африканский союз, Египет, ОАЭ и ООН.

Лидер военизированных формирований генерал Хамдан заявил, что его группа будет участвовать в переговорах. Во вторник МИД Судана, связанный с армией, дал понять, что также готов присоединиться к переговорам в Женеве 14 августа. В ведомстве, однако, потребовали, чтобы военизированные формирования прекратили свои атаки и открыли гуманитарные коридоры.