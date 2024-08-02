Россия и западные страны провели один из самых масштабных обменов заключенными за всю постсоветскую историю: Москва передала 16 человек, а Запад — 10. Процедура состоялась при прямом посредничестве Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

Вечером 1 августа людей доставили в аэропорт Анкары. После обмена трое отправились в США на встречу с вице-президентом Камалой Харрис, а остальные — в Кельн, куда также прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Восемь взрослых и двое детей отправились в Москву.

В российском аэропорту «Внуково» бывших заключенных встречали почетный караул и лично президент РФ Владимир Путин. «Здорово!» — приветствовал он Вадима Красикова. В Германии россиянин отбывал пожизненное наказание за убийство полевого чеченского командира Зелимхана Хангошвили. По версии следствия, он подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Владимир Путин пообещал Красикову государственную награду, как и другим россиянам, вернувшимся из западных тюрем.

С трапа самолета также сошли: Артем и Анна Дульцевы (обвинены в шпионаже в Словении) и их двое детей, Павел Рубцов (Польша, шпионаж), Вадим Конощенко (США, закупка военных технологий для РФ в обход санкций), Михаил Микушин (Норвегия, шпионаж), Роман Селезнев (США, кибермошенничество), а также Владислав Клюшин (США, кибермошенничество).

Россияне, кажется, восприняли возвращение на родину осужденных скорее спокойно. В комментариях к новости в соцсетях пользователи выражают удивление по поводу тех, кто попал в обменные списки. Некоторые выражают радость, но не «за этих, а тех». Но в основном все соглашаются, что новость положительная, поскольку свобода лучше тюрьмы.

С большим негодованием обмен восприняли в ФРГ. Семья убитого Красиковым Хангошвили выразила разочарование по поводу его освобождения со стороны Германии. Адвокат родственников отметил, что новость стала «разрушительной»: «В мире, похоже, нет закона, даже в тех странах, где закон является высшей инстанцией».

Куда отправили россиян?

На следующий день, 2 августа, самолет с тремя американцами на борту приземлился на авиаабазе Эндрюс под Вашингтоном. С трапа спустились журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева (дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). А также журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденные в РФ по статье «шпионаж».

В аэропорту их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Прибывшие смогут провести время с семьями, после чего будут отправлены в медицинский центр Брук для медицинского обследования. Перед освобождением Гершкович оставил записку российскому президенту и попросил об интервью. Согласился ли на это предложение Путин, пока не сообщается.

Дело Гершковича стало наиболее резонансным. В России его приговорили к 16 годам лишения свободы. В ходе интервью с Такером Карлсоном на вопрос об освобождении журналиста Владимир Путин неожиданно начал говорить о деле Красикова. Тогда он назвал его «патриотом», но избежал уточнения фамилии.

Другие помилованные отправились в Германию. Так, в Кельн прибыли политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, обвиненные в РФ в распространении фейков о ВС РФ. Также на борту находился политик Андрей Пивоваров (участие в нежелательной организации). Все трое намерены провести в пятницу, 2 августа, совместную пресс-конференцию, посвященную своему освобождению.

На родину вернулся и гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни по делу о терроризме. Вероятно, именно дело Кригера ускорило процесс обмена между сторонами, который готовился по меньшей мере несколько месяцев. Российская сторона поблагодарила белорусского президента Александра Лукашенко «за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ».

Близкие освобожденных в различных интервью признаются, что обмен проходил в очень напряженной атмосфере. Некоторые узнали об этом буквально из новостей. Президент США Джо Байден позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лично поблагодарил его за оказанную помощь.

Гадание на кофейной гуще

Обмен шпионами и заключенными — давняя традиция, которая существовала в годы холодной войны. В западном Берлине около дворца Глинке находится известный Гликинский мост, где регулярно обменивали шпионов. Нынешнее событие сенсационно скорее лишь по количеству меняемых лиц — столь большого группового обмена давно не проводилось.

Тем не менее в комментариях к новости можно встретить сообщение об экстраординарности происходящего, поскольку россиян фактически меняют на россиян. Но и такие случаи в истории уже случались: в 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан, включая обвиняемого в шпионаже Сергея Скрипаля, и передал их Великобритании.

«Подобные масштабные обмены требуют длительной подготовки, — говорит TRT на русском политолог Валерий Карбалевич. — Переговоры велись не один месяц. Решающим моментом стал смертный приговор гражданину Германии Кригеру. После этого, конечно, процесс ускорился».

Если говорить о западных странах, то сделка с Россией повлияла сразу на две цели. С одной стороны, из долгого заточения были вызволены американские граждане. А с другой — гуманитарная акция усилила положение демократов накануне выборов.

«Обмен стал результатом очень длительной и напряженной работы. Судя по утечкам, которые звучал в западных СМИ, можно предположить, что работа длилась как минимум несколько месяцев, а может быть, и несколько лет. Сейчас удалось найти баланс в обменном списке и подвести итог этому длительному процессу», — подчеркивает в разговоре с TRT на русском научный руководитель РСМД Андрей Кортунов.

С другой стороны, по его словам, очевидно, что демократы и уходящий президент Байден постараются в максимальной степени использовать это событие в ходе избирательной кампании: «Это не рядовое событие. Конечно, они попытаются представить это заслугой их деятельности. Ну и также очевидно, что республиканцы напротив стараются преуменьшить значение этого события. Однако до выборов осталось три месяца. За это время может произойти много событий, которые отодвинут эту историю на второй план».

После обмена пленными стали появляться предположения о начале мирных переговоров между Россией и Украиной. Логика такая: раз уж стороны смогли договориться на уровне спецслужб при практически полном отсутствии дипломатических контактов, то и в вопросе боевых действий могут быть какие-либо подвижки.

Однако взаимосвязей между этими событиями не так уж и много. А после такой масштабной операции мотивация для контактов между российскими и западными спецслужбами может, напротив, заметно убавиться. «Прогнозировать влияние обмена на события в Украине — это как гадать на кофейной гуще, — отмечает Карбалевич. — Никто не знает, что произойдет».