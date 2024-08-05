Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом важных заявлений после заседания кабинета министров, затронув ключевые внешнеполитические вопросы.

В центре внимания оказалась ситуация в Палестине. Эрдоган подтвердил твердую поддержку Турцией палестинского народа в условиях продолжающегося конфликта с Израилем. По словам главы государства, с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в кризисе в Газе была пересечена еще одна линия.

Президент Эрдоган резко раскритиковал действия правительства Нетаньяху, заявив, что его агрессивное поведение, не признающее правил и законов, ставит регион перед лицом неблагоприятных сценариев. По его словам, западные страны, особенно США, стали заложниками Израиля и небольшой группы «фанатичных сионистов».

«К сожалению, из переговоров о прекращении огня не вышло результата, который бы вселил надежду», — отметил Эрдоган. Он подчеркнул, что несмотря на конструктивную позицию ХАМАС, правительство Нетаньяху продолжает демонстрировать намерение придерживаться политики массовых убийств.

«Мы делаем все возможное, чтобы это варварство, которое за последние 10 месяцев унесло жизни 40 тыс. невинных людей, как можно скорее прекратилось. Турция стоит на стороне Палестины в эти трудные дни, когда она борется за свое существование, и поддерживает своих палестинских братьев всеми возможными средствами», — заявил президент.

Эрдоган также сообщил, что 7 августа в Гааге турецкая парламентская юридическая группа передаст ходатайство о вступлении в дело по иску о геноциде против Израиля в Международный суд.

Президент также упомянул об успешном проведении обмена 26 заключенными между несколькими странами, включая США, Россию и Германию, подчеркнув ключевую роль Турции в этой операции.

Эрдоган уделил внимание и вопросам сохранения культурного наследия, рассказав о реставрации исторических объектов, в том числе дворца Йылдыз. Он призвал молодежь посещать восстановленные памятники, чтобы лучше понимать историю страны.