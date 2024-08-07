Военные РФ активно наступают на Торецком и Покровском направлениях. Летом Минобороны все чаще объявляет о захвате новых территорий: Новоселовка Первая, Волчье, Прогресс, Евгеновка, Лозоватское, Ивано-Дарьевка, Урожайное, Старомайорское и другие.

Несмотря на то что каждое продвижение преподносится оборонным ведомством как прорыв, речь идет лишь об очень маленьких населенных пунктах. До войны в них проживало максимум тысяча человек, а после начала боевых действий население не превышало 100 жителей. Военные эксперты убеждены: если россияне дойдут до более крупного поселка, например, Гродовки, где проживают более двух тысяч человек, то наступление может заметно затормозиться.

На темп наступления российских войск влияют и другие факторы. В частности, никуда не делся дефицит украинских сил. В мае в Украине вступил в силу закон о мобилизации. Он ужесточил правила воинского учета, усилил санкции против уклонистов и конкретизировал положения об отсрочке. Однако его первые результаты можно будет увидеть не раньше осени. Каждого нового солдата необходимо обучить, вооружить и организовать его доставку на поле боя. Все это занимает время.

Нехватку людской силы испытывает и российская армия. На это указывает регулярное повышение стоимости военного контракта. В отдельных регионах людей мотивируют идти на войну даже раздачей земельных участков, а где-то — освобождением от уплаты некоторых налогов.

Если говорить о количестве техники, то эксперты сходятся во мнении, что здесь у сторон паритет. Да, у России есть артиллерия и управляемые авиационные бомбы (КАБ), но у Украины — дроны. Плюс еще не все западное оружие дошло до фронта, так что ситуация еще может измениться в пользу Киева. Например, уже через месяц ВСУ в полной мере смогут использовать американские истребители F-16. И тогда может встать вопрос: смогут ли россияне удержать захваченные территории.

В Институте изучения войны пришли к выводу: Кремль настроен вести войну на истощение противника. В Москве убеждены, что время на их стороне: западная помощь Киеву снизится, поскольку политикам станет все труднее объяснять, куда уходят деньги избирателей. Власти Германии уже собираются в два раза сократить военную помощь в 2025 году — до €4 млрд.

Большие опасения в Украине вызывают и итоги президентских выборов в США. Есть мнение, что если к власти придет кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, то он попытается склонить Киев к миру на унизительных условиях. Однако совсем не обязательно, что события будут развиваться таким образом. Политик, напротив, может ужесточить соблюдение санкции против России, а также снять ограничения на типы оружия, которые Украина может получать и использовать.

На этом фоне все чаще звучат идеи о начале мирных переговоров. Уже к ноябрю свой план урегулирования военного конфликта обещает представить президент Украины Владимир Зеленский. Украинские СМИ считают, что перед обнародованием этих условий в Киеве постараются выбить себе наилучшие переговорные позиции, а для этого необходимо отвоевать как можно больше своих территорий. Другое мнение: переговоры возможны лишь в условиях, когда ни одна из сторон не сможет больше продвигаться вперед ни на метр.

О ситуации на фронте и военных сценариях TRT на русском рассказал глава Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк. — Что влияет на ход войны?

— Сегодня чувствуется общее истощение украинских войск. Есть подразделения, которые воюют уже два с половиной года без ротации. Это очень много. Люди устали физически и морально.

Вторая причина — россияне научились подлавливать войска ВСУ во время ротации подразделений. То есть когда места занимают нововведенные войска, то они еще не имеют реального боевого опыта и пропускают удары, что негативно сказывается на линии фронта. Россияне специально отслеживают такие моменты и именно тогда наносят наибольший урон.

Есть и дефицит боекомплектов, необходимых Украине. Западные страны так и не поставили ВСУ вооружение в запрашиваемом объеме. Сейчас, конечно, легче, чем было даже весной, но ситуация все равно не радует. Этого объема не хватает для эффективного отражения российских атак.

Также на ситуацию влияют управляемые авиационные бомбы, которые Россия скидывает за 30-50 км до линии боевого соприкосновения. Бомбардировка идет 24 часа в сутки, в день происходит по 30-40 атак. Безусловно, в таких условиях воевать очень и очень трудно. Это сутки напролет. Личный состав не может ни выспаться, ни отдохнуть. Замен нет.

— Какие проблемы есть с западным оружием?

— Очень многое связано с запретом на применение западной военной техники вглубь российской территории. По Крыму (аннексирован РФ в 2014 году — прим. ред.) мы еще можем бить своими беспилотникам, а вот по РФ — уже нет.

F-16, которые поступили, пока не попали на линию фронта. Еще около месяца может потребоваться украинским летчикам для окончательного освоения истребителей.

Есть и проблема, которую озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. Она связана с тем, что в стране есть 14 бригад, которых нечем доукомплектовать. Запад задерживает предоставление необходимого ассортимента боеприпасов, вооружения и снарядов.

Все эти суммарные причины приводят к потерям и жертвам на фронте. В числе главных факторов и то, что россияне совершенно не считаются со своими потерями.

— В ближайшее время ожидается поступление вооружений. Как это изменит ситуацию?

— Ситуация изменится, когда в Украину поступит достаточное количество оружия, в том числе новые БТР и БМП, артиллерийские системы, когда F-16 начнет в полной мере работать на передовой и отгонит российские СУ-34, которые скидывают КАБы. Это существенно может улучшить ситуацию для украинских войск.

Именно корректируемые авиационные бомбы РФ приводят к наибольшим потерям в рядах Вооруженных сил Украины. Солдаты гибнут не в результате прямых перестрелок, а в ходе поражения КАБами. Если этот фактор удастся устранить, то и ситуация существенно улучшится.

F -16 позволит Киеву взять под контроль ситуацию между Крымом и Одессой — Крым, Херсонская, частично Запорожская область. Что касается Донецка и Луганска, то там ситуация будет постоянно напряженная и сложная, потому что там плотная городская инфраструктура. Город переходит в город, населенный пункт в новый населенный пункт. Воевать в такой застроенной инфраструктуре очень тяжело. Там и железобетонные подвалы, подземные коммуникации. То есть больше мест, где противник может укрываться.

Украине необходимо победоносное контрнаступление, чтобы в преддверии выборов в США показать союзникам, что Киев не сдается и способен уничтожать врага. Необходимо продемонстрировать, что страна не поддастся на переговоры на навязанных условиях.

И я думаю, что до конца годы мы увидим какое-то локальное контрнаступление, которое приведет к неожиданным для России результатам. Уверен, что они потеряют серьезный фрагмент фронта.