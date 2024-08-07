Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис остановила свой выбор на Тиме Уолце, 60-летнем губернаторе Миннесоты, в качестве кандидата в вице-президенты США. Решение Харрис стало полной неожиданностью для многих политических наблюдателей.

Непредвиденный выбор Камалы Харрис затмил даже новость о ее официальном утверждении кандидатом от демократов на предстоящих выборах. Харрис получила серьезную поддержку — 99% голосов делегатов (4567 человек) в ходе многодневной «переклички».

Вопреки ожиданиям многих аналитиков, предполагавших, что Харрис остановит свой выбор на губернаторе Пенсильвании Джоше Шапиро для усиления позиций в этом ключевом колеблющемся штате, она предпочла Уолца. Интригу добавляет тот факт, что презентация нового члена команды состоится именно в Пенсильвании, на мероприятии с участием Шапиро.

Причины отказа от кандидатуры Шапиро могут быть связаны с деликатными вопросами религиозной и этнической принадлежности. Шапиро известен как практикующий иудей, а учитывая, что муж Харрис также еврейского происхождения, такой выбор мог бы спровоцировать нежелательные спекуляции и критику со стороны оппонентов, включая Дональда Трампа. Кроме того, это решение могло бы оттолкнуть и без того разочарованных пропалестински настроенных избирателей в важных штатах, таких как Мичиган. Ведь не секрет — многие мусульмане выражают горькое разочарование по поводу неспособности администрации Джо Байдена потребовать прекращения огня в израильской войне против Газы.

Кто такой Тим Уолз?

Тим Уолц — достаточно опытный политик с разносторонним резюме. Он более десяти лет проработал учителем в государственной школе и тренером по футболу, а также служил в Национальной гвардии армии США. В 2006 году Уолц совершил политический прорыв, отвоевав у республиканцев округ в сельской местности Миннесоты. С тех пор он одерживал верх в противостоянии с республиканской оппозицией в нескольких сложных избирательных раундах.

Уолц известен своей способностью привлекать избирателей из сельских регионов, что может стать ключевым фактором в предстоящих выборах. Выбор Уолца в качестве кандидата в вице-президенты — это ход демократов, нацеленный на укрепление позиций партии в ключевых штатах Среднего Запада. Его богатое прошлое в политике и опыт в управлении Миннесотой делают его весомой фигурой в борьбе за такие важные штаты, как Висконсин и Мичиган.

Кандидат в вице-президенты также способен говорить на языке как простых американцев, так и политической элиты. Однако особенно важна способность Уолца находить общий язык с избирателями из сельской местности, традиционно склоняющимися к республиканцам. Уолц относительно прогрессивен, но при этом является владельцем оружия, что поможет не оттолкнуть ярых сторонников владения огнестрельным оружием.

Вообще, выбор Уолца свидетельствует о желании демократов выстроить мост между кампанией Харрис и белыми избирателями из рабочего класса — демографической группой, которая в последние годы прочно ассоциировалась с поддержкой Трампа. Таким образом, Уолз может помочь демократам «оттяпать» часть этого электората, что критически важно для победы в колеблющихся штатах.

Политическая карьера Уолца началась в 2006 году, тогда он отвоевал у республиканцев округ в сельской местности Миннесоты. Это победа стала не просто его личным триумфом, но и сигналом для демократов: «красные» штаты вернуть можно.

На посту губернатора Миннесоты Уолц проявил себя как прогрессивный, но при этом прагматичный политик. Он быстро закрепил право на аборт после отмены Roe v. Wade, подписал законы о правах ЛГБТ+ сообщества и создал государственную программу оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам. При этом, будучи владельцем оружия, он сумел найти баланс между правами владельцев и необходимостью ужесточения контроля над оружием, подписав закон о «красном флаге».

Внешняя политика

Во внешней политике Уолц демонстрирует взвешенный подход, что также является важным фактором в поляризованной американской политике. Его отношения с Китаем — это сложный танец между личным опытом и государственными интересами. Уолц преподавал английский в Поднебесной в 80-х, даже провел там медовый месяц, что дает ему понимание китайской культуры. Вместе с тем Уолц критикует Пекин по вопросам прав человека в Китае, о чем свидетельствуют его работа в соответствующем комитете Конгресса и встречи с Далай-ламой.

В вопросе израильско-палестинского конфликта Уолц тоже старается держаться относительно нейтральной позиции. Он осудил операцию ХАМАС 7 октября, но при этом не забыл о гуманитарных аспектах конфликта, призывая к оказанию помощи мирным жителям Газы. Такая позиция потенциально может объединить расколотый электорат Демпартии. По задумке Уолц должен стать той самой серединой, способной удовлетворить как произраильских, так и пропалестинских избирателей.

Что касается Украины, Уолц проявил себя как верный союзник Киева в его борьбе против РФ. Его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и последующие заявления о «непоколебимой поддержке» Украины говорят сами за себя. Подписанный им закон о выводе государственных инвестиций Миннесоты из России после начала боевых действий — это не просто символический жест, а свидетельство того, что в отношениях с Россией он привержен жесткой линии.

Выбор Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты — это просчитанный ход Харрис, сделанный в попытке изменить ландшафт американской политики. Уолц должен объединить различные группы избирателей: от жителей сельских регионов до прогрессивной городской молодежи. Здесь пригодится его универсальность: умение балансировать между различными политическими течениями, не теряя при этом основных принципов демократов, что может серьезно попортить нервы Дональду Трампу в предвыборной гонке.