Турция объявила о разработке новой комплексной системы противовоздушной обороны под названием «Стальной купол» (Çelik Kubbe). Об этом сообщил глава оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн после заседания Исполнительного комитета оборонной промышленности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Гёргюна, «Стальной купол» объединит все существующие системы ПВО, радары и вооружения в единую сетевую структуру. Система будет обеспечивать формирование общей картины воздушной обстановки, передачу данных в режиме реального времени и поддержку принятия решений с помощью искусственного интеллекта.

«Наш отечественный проект «Стальной купол» обеспечит интегрированную работу наших многоуровневых систем противовоздушной обороны со всеми датчиками и вооружением в рамках единой сетевой структуры», — заявил Гёргюн.

Проект будет реализовываться совместными усилиями компаний ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE и MKE. Система будет включать в себя различные элементы ПВО, от систем ближнего действия до дальнобойных комплексов, создавая многоуровневую защиту воздушного пространства Турции.

Среди ключевых компонентов «Стального купола» упоминаются системы Korkut, HİSAR, SİPER и другие разработки турецкой оборонной промышленности. Ожидается, что новая система значительно усилит возможности Турции по защите своего воздушного пространства.