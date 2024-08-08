Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств СНГ заявил о ведущейся против стран Содружества перманентной «гибридной войне».

«Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что каждая страна СНГ уже пережила минимум одну попытку «цветной революции», и подчеркнул важность обеспечения внутренней стабильности государств.

Лукашенко призвал к усилению интеграции правоохранительных органов в рамках СНГ, назвав министерства внутренних дел «щитом для добропорядочных граждан и мечом для преступного мира».

Это заявление продолжает линию предыдущих мрачных предсказаний белорусского лидера о глобальных угрозах. В июле он говорил о балансировании мира на грани катастрофы, а в феврале призывал белорусов готовиться к Третьей мировой войне.