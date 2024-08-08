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Германия не возражает против немецких танков в Курской области
Председатель комитета по обороне Бундестага заявил, что Германия не против применения ВСУ немецкой военной техники в Курской области РФ
Германия не возражает против немецких танков в Курской области
Фото: сайт Бундестага / Others
8 августа 2024 г.

Председатель комитета по обороне в Бундестаге (немецком парламенте - ред.) Маркус Фабер не видит проблемы в том, чтобы Украина использовала немецкое оружие в ходе своего нынешнего наступления на Курскую область.

«После передачи Украине оно становится украинским оружием», - заявил депутат журналистам медиагруппы Funke.

По его словам, это касается любой категории военной техники производства Германии, включая танки Leopard 2.

«С нападением России на Украину территория обоих государств превратилась в зону боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права», - пояснил свою позицию Фабер.

Ранее в Вашингтоне также заявили о поддержке украинской военной операции в приграничных районах Курской области. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что действия ВСУ не нарушают ограничения на использование американского оружия. Позже спикер Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что из Курской области на территорию Украины ранее заходили войска РФ и добавила, что США «поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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