Для прорыва границы в Курскую область ВСУ задействовали около 10 тыс. военнослужащих, а также применили одну из элитных десантно-штурмовых бригад.

Об этом сообщает материал издания Forbes. Согласно автору материала Дэвиду Эксу - исследователю войны в Украине - в состав действующей в Курской области группировки ВСУ входит 80-я десантно-штурмовая бригада, отличающейся в частности своей быстроходностью. Не ее вооружении - танки и БТР советского образца, а также западные бронетранспортеры и гусеничные машины.

Согласно Forbes, в боях также принимают участие 22-я и 88-я механизированные бригады ВСУ.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявлял о начале оснащения 14-ти хорошо подготовленных резервных бригад необходимым вооружением.

Подразделения украинской армии зашли в Курскую область утром 6 августа. Согласно материалу издания The Washington Post со ссылкой на неназванного советника Зеленского, ВСУ за 3 дня удалось захватить около 100 кв. км территории и взять в плен «сотни» российских военнослужащих.

Представители Генштаба Украины события в Курской области РФ не комментируют. Политическое же руководство Украины — президент Зеленский и представитель его офиса Михаил Подоляк — дважды намекали на происходящее в зоне вторжения в российский регион.

Но в пятницу Подоляк заявил, что цель наступления ВСУ на Курскую область — усиление переговорных позиций.

Президент РФ Владимир Путин назвал прорыв границы в Курской области «масштабной провокацией».

Ранее в пятницу Минобороны РФ также опубликовало кадры выдвижения подразделений для наращивания сил, отражающих наступление с ВСУ в Суджанском районе Курской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.