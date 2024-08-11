Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сомали, напряженность в отношениях между Сомали и Эфиопией, региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества между Турцией и Сомали.

Он добавил, что Турция продолжит свои усилия по урегулированию напряженности между Сомали и Эфиопией и что от второго раунда переговоров, который пройдет в Анкаре, ожидаются конкретные результаты по примирению между двумя странами.