ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поговорил с лидером Сомали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сомали Хасан Шейх Махмуд обсудили усилия по снижению напряженности в регионе Африканского Рога
Президент Эрдоган поговорил с лидером Сомали
Фото: AA / Others
11 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сомали, напряженность в отношениях между Сомали и Эфиопией, региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества между Турцией и Сомали.

Он добавил, что Турция продолжит свои усилия по урегулированию напряженности между Сомали и Эфиопией и что от второго раунда переговоров, который пройдет в Анкаре, ожидаются конкретные результаты по примирению между двумя странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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