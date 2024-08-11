11 августа 2024 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.
В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сомали, напряженность в отношениях между Сомали и Эфиопией, региональные и глобальные события.
Президент Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества между Турцией и Сомали.
Он добавил, что Турция продолжит свои усилия по урегулированию напряженности между Сомали и Эфиопией и что от второго раунда переговоров, который пройдет в Анкаре, ожидаются конкретные результаты по примирению между двумя странами.