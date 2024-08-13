Обещанного три года ждали

США сняли запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, речь идет о поставках высокоточных бомб. В 2021 году американский президент Джозеф Байден вскоре после победы на выборах ограничил продажу Эр-Рияду вооружения из-за операции в Йемене.

Однако сейчас, как пояснили в Госдепартаменте, за последние три года королевство «минимизировало ущерб гражданскому населению, отчасти благодаря работе американских инструкторов и советников». Администрация президента США уже проинформировала о своих планах Конгресс, не исключено, что продажи наступательного вооружения ближневосточному королевству могут возобновиться на следующей неделе.

Вообще позиция Вашингтона стала меняться еще в 2022 году, когда Эр-Рияд предпринял попытку урегулировать конфликт в Йемене. После того, как Израиль начал войну с ХАМАС в секторе Газа в октябре прошлого года, сторонников запрета поставок в Америке стало меньше.

О том, что США и Саудовская Аравия близки к заключению нового оборонительного пакта, западные СМИ начали писать еще в мае. При этом снятие запрета на продажу наступательного вооружения не было напрямую связано с этой сделкой.

Однако одним из главных условиях для заключения масштабного соглашения между Вашингтоном и Эр-Риядом в сфере обороны должна была стать нормализация дипломатических отношений с Израилем. Эта сделка между США и Саудовской Аравией будет включать поддержку в разработке гражданской ядерной программы королевства, включая создание собственной системы обогащения урана.

Саудовская Аравия не хочет ссориться с Ираном

Раньше американский запрет на поставку некоторых видов вооружения действовал как рычаг для того, чтобы уговорить Эр-Рияд на установление дипотношений с Тель-Авивом. Еще в конце прошлого года Вашингтон планировал превратить его в один из стимулов для расширения «Авраамовых соглашений» в рамках арабо-израильской нормализации.

Однако сейчас Вашингтон стремится вовлечь страны Персидского залива в перехват иранских ударов по Израилю в случае прямого конфликта между Эр-Риядом и Тель-Авивом. Очередной виток эскалации между сторонами произошел на фоне убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как пишут американские СМИ, израильские власти опасаются, что страны Персидского залива, сотрудничающие с США, не станут отражать атаки со стороны Ирана по территории Израиля. В Тель-Авиве называют такие сигналы арабских государств «очень тревожными».

Однако еще в апреле во время очередной эскалации между Тегераном и Тель-Авивом ОАЭ, Саудовская Аравия и Иордания участвовали в активном отражении атак Тегерана на Израиль.

Однако сейчас Амман и Эр-Рияд предупредили Вашингтон, что они «не хотят превращения их воздушного пространства в зону боевых действий». С похожим заявлением выступил и Египет, отказавшись участвовать в отражении иранских атак на израильские территории.

В мае стало известно, что некоторые государства Персидского залива стали препятствовать США в проведении операций в Ираке и Йемене. Как объяснили в арабских странах, они не хотят, чтобы в Тегеране сложилось такое впечатление, что они выступают против Ирана.

К тому же в арабском мире не хотят, чтобы они выглядели слишком близко к Западу и Израилю.

США преследуют разные цели

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском предположил, что США преследуют несколько целей.

«В том числе это попытка сохранять Саудовскую Аравию в числе своих довольно близких партнеров и даже союзников, особенно на фоне того, что при китайском посредничестве удалось достичь примирения между Саудовской Аравией и Ираном. Это, конечно, стало серьезнейшим ударом по США и проводимой ими политике в регионе», — пояснил эксперт.

Политолог считает, что американцы «пряниками» в виде снятия запрета на продажу некоторых видов вооружения пытаются задобрить Эр-Рияд.

«Действительно, США не отказываются от идеи примирения между Саудовской Аравией и Израилем, поскольку на это завязаны планы Вашингтона по созданию транспортного коридора из Индии через Ближний Восток — территорию Саудовской Аравии и Израиля — и дальше в Европу», — отметил специалист.

По его словам, этот транспортный коридор должен стать конкурентом китайскому проекту «Один пояс, один путь».

«Так что американцы работают на этом направлении. К тому же эмбарго вводилось в связи с действиями саудовской коалиции в Йемене, а там Саудовская Аравия боролась как раз против хуситов, которые сильно затрудняют судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Возобновляя поставки, США посылают сигналы о том, что их претензии по поводу Йемена к Саудовской Аравии сняты», — пояснил аналитик.

Востоковед уверен, что Вашингтон посылает Эр-Рияду несколько разных посланий.

«Такой шаг США кажется довольно логичным. Что касается возможности Саудовской Аравии стать израильским щитом для отражения атак Эр-Рияда, то в апреле Эр-Рияд уже участвовал в отражении иранских ударов, не понимаю, почему бы ему не сделать то же самое сейчас», — считает Онтиков.

По его словам, Саудовской Аравии, с одной стороны, хотелось бы держаться подальше от всех этих конфликтов. С другой — ей не хотелось бы, чтобы все эти конфликты привели к большой войне на Ближнем Востоке.

«А, если какие-то иранские ракеты или беспилотники нанесут серьезный ущерб Израилю, то шансы на то, что начнется большая война, повысятся. И без американской помощи Саудовская Аравия, наверняка, сыграла бы определенную роль в отражении возможной иранской атаки», — подытожил специалист.