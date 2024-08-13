ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В России эвакуируют первый неприграничный район
В Большесолдатском районе Курской области власти объявили эвакуацию — район граничит с Курчатовым, где находится АЭС
В России эвакуируют первый неприграничный район
Фото: AP / Others
13 августа 2024 г.

Объявлена эвакуация в очередном районе Курской области, в которой на прошлой неделе начали свое наступление ВСУ. Речь идет о Большесолдатском районе — он не приграничный, но граничит с Курчатовым, городом, где расположена Курская АЭС.

Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем телеграм-канале во вторник, 13 августа.

«Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», — написал Зайцев.

По его словам, еще в понедельник заявок на эвакуацию от жителей района не поступало.

«Понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать», — отмечает он.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что эвакуации в регионе подлежат около 180 тыс. граждан.

По данным издания Газета.ru, к 12 августа свои дома в приграничных районах Курской области покинули уже более 120 тыс. человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us