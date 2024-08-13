Объявлена эвакуация в очередном районе Курской области, в которой на прошлой неделе начали свое наступление ВСУ. Речь идет о Большесолдатском районе — он не приграничный, но граничит с Курчатовым, городом, где расположена Курская АЭС.

Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем телеграм-канале во вторник, 13 августа.

«Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», — написал Зайцев.

По его словам, еще в понедельник заявок на эвакуацию от жителей района не поступало.

«Понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать», — отмечает он.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что эвакуации в регионе подлежат около 180 тыс. граждан.

По данным издания Газета.ru, к 12 августа свои дома в приграничных районах Курской области покинули уже более 120 тыс. человек.