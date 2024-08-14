Интересы безопасности

«Если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем втянуты», — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, имея в виду противостояние с западными странами. Это утверждение можно отнести и к экономическим процессам в странах постсоветского пространства. Антироссийские санкции больно ударили по ее соседям. Регион занят поиском альтернативных логистических маршрутов для выхода на западные рынки.

Это приводит к тому, что все меньшее влияние получают такие объединения как ЕАЭС и ОДКБ. Так, в Казахстане задумались о создании собственного оборонительного союза. С таким предложением президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам Центральной Азии: Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Примечательно, что три страны, которые могут войти в новой союз, уже являются членами ОДКБ. А две — Кыргызстан и Таджикистан — еще в прошлом году делили границу с применением огнестрельного оружия.

В мире возрастает количество конфликтов, объясняет TRT на русском необходимость создания оборонительного союза политолог, президент фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев. Поэтому естественным образом страны Центральноазиатского региона, которые имеют множество общих треков по безопасности, решили пересмотреть свои подходы.

«Идет война на Ближнем Востоке, ожидается конфликт между Ираном и Израилем, а также их союзниками. Продолжается война в Украине и сохраняется напряженная обстановка в Красном море. На этом фоне даже в ЕС заговорили о создании единой армии, чего еще 30 лет назад невозможно было представить», — напомнил эксперт.

Тем не менее ОДКБ явно теряет свою актуальность. Впервые за более чем 30-летнюю историю создания его может покинуть один из членов. О «заморозке» своего участия заявили в Армении. Ереван отказывается финансировать программы и пропускает все мероприятия военно-политического блока. Таким образом, из шести стран объединения три размышляют о собственном объединении, а одна уже приготовилась к выходу.

Оставшиеся — Россия и Беларусь — создают собственные программы. На белорусской территории уже размещено российское ядерное оружие. Стороны проводят совещания на тему противодействия вызовам и угрозам, в том числе военно-техническими средствами. На финальной стадии находится работа над проектом Концепции безопасности Союзного государства.

Транспортные коридоры

Война в Украине разделила постсоветское пространство на два лагеря: тех, кто пытается на этом конфликте как-то нажиться (реэкспорт товаров в РФ) и желающих дистанцироваться от объединений с участием России.

Для большинства стран полный разрыв отношений с Москвой на данном этапе нереалистичен, поскольку грозит потерей основного рынка. В то же время предпринимаются действия для постепенного ослабления российского влияния.

После начала войны в Украине главным торговым партнером Казахстана стал Китай. В 2023 году товарооборот между странами вырос на 30% и достиг $31,5 млрд.

Актуальность получило развитие новых транспортных маршрутов. В июле этого года председатель КНР Си Цзиньпин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев торжественно запустили поставки грузов по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Маршрут позволяет доставлять грузы из Китая в Западную Европу в обход России.

Еще один проект в странах Центральной Азии — строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан для мультимодальных грузовых перевозок. Ожидается, что его реализация станет важной вехой в развитии региональных связей и приведет к упрощению процедур торговли.

Диверсификацией своей экономики особенно обеспокоились в Ереване. Армянское правительство пытается создать новые союзы с Францией и США, но разворот от Москвы не может быть безболезненным — слишком высокая экономическая и энергетическая зависимость. Положение усугубляет географическое расположение государства. Армения находится между Турцией и Азербайджаном. С первой у страны более 30 лет закрыты границы, а со второй так и не подписан мирный договор.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян действует осторожно. Страна продолжает наращивать торговлю с Россией в рамках ЕАЭС. Но параллельно продвигают идею создания проекта под названием «Перекресток мира», которые свяжет страну транспортными маршрутами с Турцией, Азербайджаном и Грузией.

Значительные изменения произошли между Россией и Беларусью в сфере торговли. Ограничения против Москвы были отзеркалены и в сторону Минска. Поиск путей выхода из кризиса еще больше сплотил давних союзников. За последние два года Лукашенко посетил Россию более 20 раз. Стороны выработали совместные программы по импортозамещению ушедшей западной продукции: от машиностроения и IT до сельского хозяйства.

Ожидания и перспективы

Процессы, происходящие в регионе, не стали чем-то новым — это фрагментация постсоветского пространства, говорит TRT на русском директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

«Его первые элементы были заметны сразу после распада СССР, когда три прибалтийских государства отказались от участия в постсоветских объединениях и пошли по евроинтеграционному пути. Началась фрагментация других оставшихся стран постсоветского пространства, в том числе и по приоритетам внешней политики», — поясняет эксперт.

Пока одни страны выбирали интеграцию с участием России, другие смотрели на опыт Прибалтики или ориентировались на Турцию, а некоторые заняли колеблющуюся позицию, периодически присоединяясь к разным лагерями.

«Процесс геополитической самоидентификации длится уже 30 лет. За последние 5 лет он набрал необходимую массу, и это просто стало заметно. Параллельно появились и получили развитие ЕАЭС и ОДКБ. Поэтому я не думаю, что эта фрагментация поставит крест на интеграционных процессах с участием России. Москва остается ключевым игроком региона», — отмечает эксперт.

Будущее ЕАЭС находится под большим вопросом, вместе с тем убежден политолог Чингиз Лепсибаев. До тех пор, пока в отношении крупнейшего члена объединения — России — действуют санкции, говорить о расширении союза точно не приходится.

«На примере Казахстана можно сказать, что влияние антироссийских санкций на соседние страны колоссальное. Первые годы еще можно было говорить о плюсах от реэкспорта для экономик, но и это не может длиться вечно. Вся эта история одномоментно закончится, как только западные государства примут меры по отслеживанию этих товаров. Рано или поздно это произойдет», — говорит эксперт.

Чем дольше идет война в Украине, тем меньше шансов сохранить как ЕАЭС, так и ОДКБ, продолжает собеседник агентства: «И тем больше вероятности, что появятся новые какие-то структуры и объединения, которые станут более эффективными».