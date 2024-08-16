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Канада требует от Израиля ответа
Министерство международного развития Канады продолжает настаивать на проведении Израилем расследования разрушения важного водного объекта на юге Газы
Канада требует от Израиля ответа
Фото: Reuters / Reuters
16 августа 2024 г.

Офис министра международного развития Канады Ахмеда Хуссена заявил в четверг, что Канада продолжает требовать от Израиля расследования инцидента, связанного с разрушением важного водного объекта на юге сектора Газа, известного как «Колодец Канады».

Пресс-секретарь министра Оливия Баттен сообщила, что Канада обратилась к израильскому правительству за дополнительной информацией по этому инциденту и призвала провести расследование.

В конце июля в социальных сетях было распространено видео, снятое израильскими солдатами, на котором видно, как объект водоснабжения уничтожается с помощью взрывчатки.

Баттен подчеркнула, что этот колодец находится в районе Телль аль-Султан, где Канада сыграла важную роль в улучшении качества жизни местного населения.

Она отметила, что разрушение колодца еще больше ухудшает «и без того критическое состояние водной инфраструктуры» и «усугубляет трудности, с которыми сталкиваются мирные жители в доступе к чистой воде».

«Растущая угроза голода и болезней усугубляется разрушением медицинской, гуманитарной и гражданской инфраструктуры, такой как этот колодец», — добавила она.

С начала израильской агрессии погибло более 40 000 человек, в основном женщины и дети. Более 92 400 получили ранения.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который распорядился немедленно прекратить военные действия в южном городе Рафах, где более миллиона палестинцев нашли убежище.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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