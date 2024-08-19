Новый раунд переговоров

Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла» отложат удар по Израилю, который должен был стать ответом на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании при покушении в Тегеране, пишут западные СМИ.

По их словам, Тегеран идет на такой шаг «в связи с возобновлением активных переговоров по освобождению заключенных и прекращению огня в секторе Газа». Издания со ссылкой на израильскую разведку сообщили, что стороны «снизили уровень готовности своих ракетных подразделений». Теперь в Тель-Авиве считают, что отложенный несколько раз удар будет совершен позднее.

В Дохе 15 августа возобновились переговоры по прекращению огня в секторе Газа, в которых участвовали Египет, Израиль. Катар и США. При этом делегация от ХАМАС отказалась присутствовать на этой встрече. Позицию Тель-Авива до участников движения донесут Каир и Доха, в столице Катара как раз находится штаб-квартира движения.

Член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди сообщил, что «движение требует от оккупантов [властей Израиля] четкой приверженности тому, что было согласовано 2 июля, в соответствии с разъяснениями, переданными посредниками».

Эту позицию подтвердил и лидер ХАМАС Яхья Синвар. Он особо отметил, что группировке нужны гарантии выполнения Тель-Авивом договоренностей, о которых стороны условились заранее. Однако, как подчеркнул Синвар, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху никаких гарантий не давал, мешая тем самым мирному процессу.

Сообщается, что стороны на предыдущих раундах переговоров смогли согласовать большинство пунктов первого этапа перемирия. В частности, ХАМАС отказался от требования о бессрочном прекращении огня.

В обсуждение было включено послевоенное устройство Газы, включая назначение палестинской администрации для управления анклавом. В середине июля израильский премьер ужесточил требования, которые касаются израильского контроля над Газой и возможности возвращения своих военных на север сектора Газы.

После этого появлялись и другие правки со стороны Тель-Авива, которые не утекали в СМИ. В офисе Нетаньяху утверждают, что это лишь стремление «прояснить двусмысленность по ряду вопросов».

Допускают удары баллистическими ракетами

Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники в иранских спецслужбах, Тегеран готов отложить обещанный акт возмездия Израилю, чтобы дать переговорщикам найти мирное решение по Газе. Но если иранцы почувствуют, что Израиль искусственно затягивает обсуждение сделки, то нанесет удар.

Президент США Джозеф Байден в свою очередь выразил надежду, что прогресс на непрямых переговорах между Тель-Авивом и ХАМАС убедит Тегеран не играть на обострение.

Вашингтон пытается снизить угрозы со стороны Ирана и «Хезболлы» — ключевых союзников ХАМАС. На прошлой неделе в Ливан приезжал спецпосланник президента США Амос Хохштейн, главная цель его визита — попытка отговорить «Хезболлу» от атаки на Израиль. Одновременно с ним спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Египет и Катар.

Изначально предполагалось, что в очередное ближневосточное турне отправится госсекретарь США Энтони Блинкен. Его ждали в Израиле, однако в последний момент он отказался, сославшись на неопределенность ситуации.

В Тель-Авиве не очень верят, что удастся избежать атаки со стороны Тегерана и «Хезболлы». Иранские СМИ лишь подпитывают их опасения, публикуя сообщения о том, что Иран может ударить по правительственному кварталу Кирия в Тель-Авиве, где находится Генштаб страны и штаб-квартира израильской разведки «Моссад». В качестве других возможных целей называют авиабазы Тель-Ноф, Сдот-Миха и Пальмахим. При этом иранские телеканалы допускают удары баллистическими ракетами, которые могли бы «достать до подземных бункеров».

Не исключено, что с помощью таких сообщений Тегеран пытается сохранить лицо перед иранской общественностью и региональными игроками. Ведь с момента гибели Хании прошло уже почти три недели, а обещанного верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи «максимально жесткого ответа» все нет.

Кувейтские СМИ сообщают, что такое промедление со стороны Ирана раздражает ХАМАС и «Хезболлу». Чтобы как-то успокоить союзников, в Тегеране созвали встречу Корпуса стражей исламской революции с представителями региональных ополчений. Они уговаривали иранцев атаковать Израиль как можно скорее.

Однако в Тегеране призвали пока воздержаться от ответа до прояснения ситуации вокруг переговоров в секторе Газа.

Сделать ход конем

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с TRT на русском пояснил, что однозначно говорить о перемене планов у Ирана все же не стоит.

«Предполагаю, что Тегеран поступит по-восточному, то есть сделает ход конем. Будет действовать не на основе логики западных стран, ожидавших от него мгновенной атаки на Израиль. Нет, он решил выждать, пока снизится накал страстей и пройдет истерия», — считает востоковед.

По его мнению Тегерану выгоднее подождать.

«На фоне обострения, вызванного убийством Хании, американцы перебросили свою авианосную группу и свыше 20 истребителей на Ближний Восток. Однако размещать там войска вечно они не смогут. Их надо будет куда-то вывести. Американцы устанут от этой ситуации. Ведь размещение авианосца с несколькими десятками истребителей — это накладно, а у них там выборы, сейчас республиканцы начнут жаловаться на неадекватные траты демократов. Не исключено, что США выведут авианосную группу и в этот момент Иран может ударить», — полагает эксперт.