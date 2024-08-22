Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 августа встретил российского лидера Владимира Путина в аэропорту города Грозный. В рамках визита была запланирована насыщенная программа.

В республике Путину презентовали макет микрорайона, названного в его честь. Он посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова, а также оценил боевые способности 16-летнего Адама Кадырова, куратора Российского университета спецназа в Гудермесе.

Муфтий республики, председатель духовного управления мусульман Салах Межиев, вручил Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. А тот в ответ подарил местной мечети украшенный золотым орнаментом и инкрустированный драгоценными камнями Коран. Особый резонанс вызвало видео, на котором глава государства целует священную книгу.

Перед прибытием в Чечню Путин также посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. В Нальчике он встретился с главой республики Казбеком Коковым. А в Беслане посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие при теракте в школе №1 в 2004 году.

Во всех этих регионах Путин не был достаточно давно. Его последний визит в Чечню состоялся в 2011 году. В Кабардино-Балкарии он не был с 2019 года, а в Беслане — с 2008-го. «Это плановая поездка, которая была анонсирована еще в мае этого года, — говорит TRT на русском политолог Евгений Минченко. — Это было удобно, поскольку республики находятся по пути его следования из Баку. Так что появилась хорошая возможность побывать и в этом регионе».

На логику линии этого маршрута указывает и политолог Илья Гращенков. Однако это не единственная причина для организации этих визитов. 8 сентября в России состоятся избирательные кампании различных уровней. В Кабардино-Балкарии через голосование в парламенте будет назначен глава региона. На этот пост повторно баллотируется нынешний глава Коков. Его встреча с Путиным накануне дня голосования демонстрирует поддержку Кремля.

Немаловажным был и визит в Беслан, который состоялся накануне трагедии 1 сентября 2004 года, отмечает Гращенков. По его словам, во всех регионах были свои важные темы: начиная от поддержки кандидата на выборах и заканчивая вопросами военной ситуации в Курске.

«Чечня стала завершающим пунктом этого турне. И здесь можно закрыть несколько важных вопросов, в том числе касательно Курской области. Для усиления защиты границы требуются человеческие ресурсы, а Чечня — регион, который дает большое число профессиональных военных. Сегодня чеченские формирования являются для власти ключом к стабильности», – рассказал политолог.

Дополнительный мотив для этого турне добавляет и общая ситуация в регионе, говорит Гащенков: «В Дагестане были случаи нападений на полицейских, антисемитские погромы. И хотя это не относится напрямую к соседним республикам, но может отражаться косвенно. В целом можно говорить о том, что на Кавказе присутствует проблемы, поскольку эти регионы взаимопроникаемы по национальным, семейным и другим каналам».

Даже если говорить о выборах, то, конечно, они не очень опасны для местного руководства, отмечает политолог: «Но присутствие президента, как правило, укрепляет сторонников власти. Особенна эта поддержка, скажем, важна губернаторам, которые идут уже не на первый срок и успели заработать антирейтинг».