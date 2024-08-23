Украинские войска штурмуют здание женской тюрьмы в Курской области, где, как сообщается, закрепились российские военные и оборудовали огневые позиции.

Об этом написало издание «Bild на русском» (дочерний проект немецкого таблоида Bild) со ссылкой на бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Журналисты пишут, что во время продвижения по Курской области украинская армия встретила сопротивление, когда достигла женской исправительной колонии № 11. Там - в селе Малая Локня - в пятницу днем велись ожесточенные бои. По сообщениям, в обороне объекта участвовали также и охранники колонии.

С 2011 года в тюрьме содержатся 203 осужденные женщины, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет.

Как сообщается, несколько десятков российских солдат укрепили позиции вокруг тюрьмы, построили баррикады и используют сторожевые вышки в качестве огневых позиций, а массивные здания обеспечивают защиту от украинских атак.

«Российские провоенные блогеры подтверждают, что [село] Малая Локня практически полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса бойцы ВС РФ продолжают держать оборону. Министерство обороны РФ сообщает, что все атаки ВСУ на Малую Локню отбиты. Пока неясно, сколько заключенных еще содержится в женской колонии в Малой Локне», - заключают авторы материала.